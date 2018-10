Aphria-Aktie: Die Chancen auf einen weiteren Anstieg sind absolut intakt!

Aphria konnte am Mittwoch den bislang recht hohen Kurs nicht mehr verteidigen. Dennoch haben sich die Aussichten zuletzt nicht mehr verschlechtert, sondern eher verbessert. Die Kurse sind in den zurückliegenden Wochen seit Mitte August in einem sehr starken Aufwärtslauf in Richtung Norden gelaufen. Nun kam es teils zu technisch bedingten Gewinnmitnahmen. Dies ist ein normaler Vorgang.

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.