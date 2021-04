Aphria Aktie: Aphria steigt in Wachs-Produkt in den Konzentrat-Sektor ein!

Der kanadische Cannabis-Riese Aphria Inc.(TSX:APHA) (NASDAQ:APHA) gab am Montag bekannt, dass Broken Coast Cannabis Inc. mit seinem neuen Wax-Produkt in die Kategorie Konzentrate eingestiegen ist.

Broken Coast ist ein in British Columbia ansässiger Cannabisproduzent, der im Februar 2018 von Aphria für rund 217 Mio. CA$ (175,12 Mio. $) übernommen wurde.

Das neue Produkt, Broken Coast Wax, wird mit B.C.-Blüten hergestellt und ist Teil



