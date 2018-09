Aphria Aktie: Anleger gönnen sich eine Auszeit!

Die Aktie von Aphria gilt an der Börse als ein ganz heißes Eisen. Das machte sich in den letzten Tagen und Wochen auch an recht deutlichen Kursbewegungen bemerkbar. Am heutigen Mittwoch ist aber etwas Ruhe in den Titel eingekehrt. Da es keine Neuigkeiten zu vermelden gibt, ist das zunächst auch keine große Überraschung.

Bis zum Mittag bewegt die Aktie sich mit 0,7 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.