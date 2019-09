Apfel-Tiefkühlpizza mit einem Hauch von Zimt / Gustavo Gusto: Neue süße vegetarische Tiefkühlpizza belegt mit Apfelscheiben (FOTO)

Geretsried (ots) - Es gibt sie wirklich: Eine "süße" Apfel-Zimt-Tiefkühlpizza.Erstmals bietet Gustavo Gusto eine Premium-Steinofenpizza reichlich belegt mitApfelscheiben, Mascarpone und Zimt an. "Wir wollen unseren Kunden passend zumHerbst etwas ganz Besonderes und Einmaliges bieten, was es so in Deutschlandnicht gibt: Eine Tiefkühlpizza belegt mit frischen Apfelscheiben, feinemMascarpone und einem Hauch aromatischem Zimt," sagt Christoph Schramm,Geschäftsführer von Franco Fresco, die Tiefkühlpizzen unter der Marke GustavoGusto herstellt. "Und unsere neue Pizza bekommt durch die Apfelscheiben nichtnur eine angenehme natürliche Süße, sondern sie ist auch noch 100 Prozentvegetarisch," freut sich Schramm.Und weil Gustavo Gusto überwiegend regionale Zutaten verwendet, kommendie Äpfel aus heimischem Anbau vom Bodensee.Die neue Apfel-Zimt-Tiefkühlpizza ist in Zusammenarbeit mit derProSiebenSat.1 Licensing zur SAT.1-Kochshow "The Taste" entstanden. "Dennwie bei "The Taste" gilt auch für unsere süße Veggie-Pizza: Nur derGeschmack zählt", betont Schramm. Die Tiefkühlpizza wird rechtzeitig zumStart der neuen Staffel von "The Taste" in SAT.1 (2. Oktober) in denLebensmittelgeschäften von REWE, real und den meisten EDEKA-Märkten zukaufen sein und voraussichtlich bis Ende Dezember 2019 im Angebotbleiben. Franco Fresco und ProSiebenSAT.1 die ProSiebenSat.1 Licensinghaben eine umfangreiche Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht dieGustavo-Gusto-Tiefkühlpizza der Größe einer echten Restaurantpizza. Eswerden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen undkeine Geschmacksverstärker verwendet.Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es neben der "süßen" Apfel-Zimt-Tiefkühlpizza derzeit noch weitere fünf Sorten: Pizza Margherita, PizzaProsciutto e Funghi, Pizza Salame, Pizza Tonno e Cipolla und PizzaSpinaci e Ricotta. Jeder einzelne Pizzateig wird schonend von Handausgebreitet, mit feinem laktosefreiem Mozzarella bzw. Ricotta und nurmit hochwertigen - soweit möglich - regionalen Zutaten belegt.Darüber hinaus legt Franco Fresco großen Wert auf Nachhaltigkeit. Sokommt beispielsweise nur handgeangelter Thunfisch auf die Pizza Tonno eCipolla. Das Unternehmen ist zudem seit Mai 2019 zertifiziert und trägtals einziger Tiefkühlpizzahersteller in Deutschland die Siegel"Klimaneutrales Unternehmen" und "Klimaneutrales Produkt".Über Gustavo GustoGustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sichzum Ziel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizzasoll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Pizzeria-Pizzaunterscheiden lassen. Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch -nach italienischem Rezept - mit feinstem Mozzarella und hochwertigen,weitestgehend regionalen Zutaten hergestellt. Derzeit bietet dasUnternehmen fünf feste unterschiedliche Sorten an, die es inLebensmittelgeschäften in Deutschland und Österreich zu kaufen gibt. DasUnternehmen wurde bereits mehrfach auch für seine originellenVerpackungen ausgezeichnet.Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es bundesweit in denFilialen/Märken von Combi, EDEKA, famila, Feneberg, Galeria Gourmet,Globus, HIT, Karstadt Lebensmittel, Netto, PENNY, real, REWE, V-MARKT undWasgau. In Österreich bieten BILLA, MERKUR und MPreis die Tiefkühlpizzenvon Gustavo Gusto an. Außerdem sind die Pizzen auch online via AmazonFresh und im Rewe Online-Shop erhältlich.Weitere Informationen unter www.gustavo-gusto.de, bei Facebook(https://de-de.facebook.com/pizzagustavogusto/) und Instagram(https://www.instagram.com/pizzagustavogusto/)Für Rückfragen:Franco Fresco GmbH & Co.KGGustavo GustoPatricia FranziusBöhmerwaldstraße 5582538 GeretsriedTelefon: 08171 90 83 830E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comOriginal-Content von: Franco Fresco GmbH, übermittelt durch news aktuell