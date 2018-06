Apex Tool Group wählt die Source-to-Pay Procurement-Software SMART By GEP®, um die digitale Transformation des Procurements voranzubringen

- Weltweiter Branchenführer für die Industriewerkzeugproduktionentscheidet sich für die einheitliche Procurement-Softwareplattformvon GEPClark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbietervon Procurement-Software und -Dienstleistungen für weltweiteFortune-500- und Global-2000-Unternehmen, gab heute bekannt, dasssich einer der größten Hersteller von industriellen Hand- undElektrowerkzeugen, die Apex Tool Group, LLC, für die SMART byGEP®-Procurement-Software, die branchenführende Cloud-nativeSoftwareplattform für Procurement und Ausgabenmanagement(https://www.smartbygep.com/procurement-software/spend-management)entschieden hat.Die Apex Tool Group, LLC (ATG) ist das letzte branchenführendeUnternehmen, dass die einheitliche SMART by GEP Procurement- undBeschaffungssoftware übernommen hat. Das Unternehmen wird das Systemfür den kompletten Source-to-Order-Betriebsablauf einsetzen, darunterAusgabenanalyse, Beschaffungswesen, Vertragsmanagement undProcure-to-Order-Einkäufe.ATG wählte SMART by GEP, da die Software in einer einzigenPlattform umfassende Source-to-Order-Funktionen vereint, leicht zubedienen ist und ihre eigene Integration in SAP durchführen kann.Aric Goldschmidt, Senior Director, Geschäftsprozesse für dieweltweite Procurement-Organisation von ATG kommentierte: "DieDigitalisierung der wichtigsten Geschäftsprozesse ist eine weltweitestrategische Priorität für ATG. Nach einem intensiven Auswahlprozessentschied sich unser Team für GEP als beste Lösung und bestenImplementierungspartner, um die Procure-to-order-Effizienz unseresglobalen Betriebs voranzubringen.SMART by GEPs einheitliche Source-to-Order-Softwareplattformvereint alle Procurement-Funktionen in einem einzigen Cloud- Touch-und Mobiltechnologie-nativen Produkt. SMART by GEP nutzt dieWirtschaftlichkeit der Cloud, um eine Lösung bereitzustellen, die dieschwersten Verarbeitungsanforderungen der Fortune-500- undGlobal-2000-Kunden von GEP problemlos bewältigt und gleichzeitiglästige Infrastruktur- und Supportkosten eliminiert.SMART by GEP lässt sich einfach einrichten, einsetzen undverwenden, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist.Alle GEP-Produkte sind plattformunabhängig (sie sind mit SAP, Oracleoder allen anderen gängigen ERP oder F&A-Systemen kompatibel). Undmit erstklassigem Support und Service ist GEP auch Branchenführer inSachen Kundenzufriedenheit.SMART by GEP bietet vollständige Source-to-Order-Funktionalität ineiner benutzerfreundlichen, Cloud-nativen Plattform, einschließlichAusgabenanalyse, Beschaffung, Vertragsmanagement,Lieferantenmanagement, Procure-to-Pay, Einsparungsprojektmanagementund Einsparungsverfolgung, Rechnungsstellung und andere verwandteFunktionalitäten. Die ausgezeichnete SaaS-basierte S2P-Plattform istTouch- und Mobiltechnologie-nativ und ermöglicht den Nutzern,jederzeit, überall und auf jedem Gerät zu arbeiten.Informationen zur Apex Tool Group, LLCApex Tool Group, LLC ist einer der weltweit größten Produzentenvon industriellen Hand- und Elektrowerkzeugen, Lösungen für dieWerkzeuglagerung, Bohrfutter, Ketten und elektrischen Lötwerkzeugen.Apex bedient zahlreiche globale Märkte, darunter Automobil-, Luft-und Raumfahrt- Elektronik-, Energieversorgungs- undHardwareindustrie, sowie Groß- und Einzelhandel. WeitereInformationen finden Sie unter www.apextoolgroup.com.Informationen zu GEPGEP hilft globalen Unternehmen, effizienter und effektiver zuarbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zusteigern und den Unternehmenswert und Shareholder Value zumaximieren.Frisches Denken, innovative Produkte, unübertroffene Fachkompetenzund intelligente, leidenschaftliche Mitarbeiter - so schafft undliefert GEP einheitliche Geschäftslösungen von bisher unerreichterGröße, Leistungsfähigkeit und Effektivität.Bezeichnet als Leader im Gartner Magic Quadrant und Best Providerbei den World Procurement Awards und EPIC Procurement ExcellenceAwards wird GEP von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders,Spend Matters, PayStream und Ardent Partners häufig als Innovator undMarktführer im Bereich Source-to-Pay-Procurement-Softwareausgezeichnet.GEP ist außerdem führend im Bereich Managed Procurement Services(Procurement Outsourcing) von Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG,HfS und IAOP. Darüber hinaus bezeichnet ALM Intelligence, dasführende Marktforschungsunternehmen im Bereich Management Consulting,GEP als führend in Bezug auf Beschaffungsstrategie undLieferkettenberatung.Mit 14 Büros und Betriebszentren in Europa, Asien und Amerikaunterstützt das in Clark, New Jersey ansässige GEP weltweitUnternehmen bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen undfinanziellen Ziele. Um mehr über unser umfassendes Angebot anstrategischen und Managed Services zu erfahren, besuchen Sie bittewww.gep.com. Weitere Informationen zu SMART by GEP, unsererCloud-nativen, einheitlichen Source-to-Pay-Plattform, finden Sieunter www.smartbygep.com.Pressekontakt:Al GirardiVice President, Marketing & Analyst RelationsGEPTelefon: 732-382-6565E-Mail: al.girardi@gep.com\Original-Content von: GEP, übermittelt durch news aktuell