Apergy: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Apergy-Kurs wird am 16.12.2019, 04:17 Uhr mit 28.92 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Apergy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Apergy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,29 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 212,54 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Apergy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (37,15 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,45 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 28,92 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Apergy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Apergy liegt bei 26,2, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Apergy bewegt sich bei 42,32. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".