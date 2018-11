Apergy: Aktienanalyse vom 16.11.2018: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

An der Börse schloss die Apergy-Aktie am 15.11.2018 mit dem Kurs von 36,62 USD. Die Apergy-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Apergy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Apergy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Apergy in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Apergy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Apergy vor. Das Kursziel für die Aktie der Apergy liegt im Mittel wiederum bei 45 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 36,62 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 22,88 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Apergy insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Apergy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 29,34 USD mit dem aktuellen Kurs (36,62 USD), ergibt sich eine Abweichung von +24,81 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (41,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,35 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Apergy-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.