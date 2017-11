Apec-Gipfel in Vietnam beginnt mit Xi, Trump und Putin

DA NANG (dpa-AFX) - In der vietnamesischen Küstenstadt Da Nang beginnt am Freitag ein Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).



Bei der zweitägigen Konferenz sind unter anderem die Präsidenten der USA, Chinas und Russlands dabei: Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin.

Am ersten Tag werden Grundsatzreden von Trump und Xi zur künftigen Zusammenarbeit in der Region erwartet. Am Rande des Treffens soll es auch zu einem direkten Gespräch Trumps mit Putin kommen.

Der Apec gehören insgesamt 21 Pazifik-Anrainerstaaten an, auf die etwa 60 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung entfallen. Zu den wichtigsten Themen gehören der Korea-Konflikt und Handelsfragen. Trump hat ein bereits ausgehandeltes Freihandelsabkommen TPP der USA mit elf anderen Pazifikstaaten aufgekündigt./cs/ki/bp/DP/stb