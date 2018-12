Was steht jetzt noch aus, Apache?

Weitere Suchergebnisse zu "Navios Maritime Acquisition":

An der Börse New York notiert die Aktie Apache am 04.12.2018, 16:16 Uhr, mit dem Kurs von 31,62 USD. Die Aktie der Apache wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Apache auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Apache als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 9 Hold, 5 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 3 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46,22 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 26,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 36,49 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Apache niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal. Der Unterschied beträgt 2,34 Prozentpunkte (2,74 % gegenüber 5,08 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Apache derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 41,53 USD, womit der Kurs der Aktie (36,49 USD) um -12,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,37 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,61 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".