Apache: Klartext!

Per 20.11.2018, 09:34 Uhr wird für die Aktie Apache am Heimatmarkt New York der Kurs von 31,92 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Apache wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 9 Hold und 5 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 4 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Apache liegt im Mittel wiederum bei 46,78 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 36,53 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 28,05 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Apache insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Apache derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 41,64 USD, womit der Kurs der Aktie (36,53 USD) um -12,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 42,45 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -13,95 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Apache investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,68 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.