Aoralscan 3 - Der neue Intraoralscanner von Shining 3D

Köln (ots/PRNewswire) -Hocheffiziente digitale DiagnoseShining 3D, Pionier in der unabhängigen Forschung und Entwicklung von 3D-Digitalisierungs- und additiven Fertigungstechnologien, stellt einen brandneuen Intraoralscanner vor.AoralScan 3 ist dank kontinuierlicher Optimierung und Innovation der beste Intraoralscanner den SHINING 3D nun auf den Markt bringt.Der Scanner verbessert die gesamte klinische Erfahrung, indem er es dem Anwender ermöglicht, digitale Abdrücke auf einfache Weise schneller und genauer zu erfassen. Leistungsstarke und intelligente Datenverarbeitungsfunktionen machen Aoralscan 3 zum perfekten Begleiter für Erstanwender sowie für erfahrene Anwender, die das Beste aus ihrem Scansystem herausholen wollen.Aoralscan 3 kann für ein breites Spektrum an klinischen Anwendungen eingesetzt werden und bietet stets eine hochmoderne Benutzererfahrung mit besten Ergebnissen.Schnellere und genauere ScanleistungDie Scangeschwindigkeit wurde drastisch verbessert und ist dank aktualisierter Scantechnologie bis zu 30 % schneller als beim Vorgängermodell.Auch die Genauigkeit des Aoralscan 3 wurde um 30 % erhöht, was zu besseren und präziseren Scan-Ergebnissen führt.Mit einer längeren austauschbaren autoklavierbaren Scan-Spitze und einer größeren Scantiefe ist der Aoralscan 3 für verschiedene klinische Szenarien geeignet; sowohl Zahnärzte als auch Patienten können eine komfortablere Erfahrung erwarten.Reibungslose Scan-Erfahrung für ZahnärzteDank künstlicher Intelligenz kann der Aoralscan 3 während des Scannens automatisch verschiedene Daten erkennen und herausfiltern. Zudem können Zahnärzte mithilfe der Motion-Sensing-Steuerungsfunktion den Scanvorgang mit minimalem Computerkontakt durchführen, um eine sichere und effiziente klinische Erfahrung zu gewährleisten.Über SHINING 3D DentalSHINING 3D bietet vollständig integrierte digitale 3D-Dental-Lösungen an, die von der Erfassung von 3D-Daten mit Desktop-3D-Scannern für Labore und intraoralen 3D-Scannern für Kliniken über die Konstruktion mit professioneller Dental-CAD-Software bis hin zum Druck von Dentalprodukten, einschließlich Arbeitsmodellen, Kieferorthopädiemodellen, Implantatmodellen, Bohrschablonen, Wax-ups und Partial Frameworks reichen.Contact:Lydia Jane GerlachSenior Marketing SpecialistMobile: +49 (0) 176 - 55780056Tel.: +49 (0) 711 28436372lydia-jane.gerlach@shining3d.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=5H34hQHmu9wLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1632605/Shining_3D_Logo.jpgOriginal-Content von: Shining 3D, übermittelt durch news aktuell