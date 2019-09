Aon und ELEMENT kooperieren im Bereich Digitalisierung

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg/Berlin (ots) - Das Makler- und Beratungsunternehmen Aonund die Whitelabel-Produktfabrik für Versicherungen ELEMENT arbeitenab sofort im Bereich der Digitalisierung zusammen. Die Kooperationmit ELEMENT ermöglicht es Aon, Partnern und Kunden innerhalbkürzester Zeit maßgeschneiderte Versicherungsprodukte zu konzipierenund für den digitalen Vertrieb bereitzustellen.Von dieser Partnerschaft profitieren sowohlErstversicherungsgesellschaften als auch Gewerbe- und Industriekundenvon Aon, da die Digitalisierung und Skalierung des VertriebesEffizienzvorteile generiert. Darüber hinaus bieten Aon und ELEMENTErstversicherungsunternehmen die Möglichkeit, vollständigdigitalisierte Produkte ohne eigenen Entwicklungsaufwand in kürzesterZeit auf den Markt zu bringen.Jan-Oliver Thofern, Chairman Aon Deutschland, sieht in derKooperation einen deutlichen Mehrwert für Versicherer: "Die Prozesseund Angebote eines Versicherungsunternehmens zu digitalisieren, isteine komplexe Aufgabe, deren Umsetzung viel Zeit, Know-how und häufigauch erhebliche Investitionen benötigt. DieProduktentwicklungsaufwände und Modernisierungskosten für dieIT-Infrastrukturen rechnen sich nicht für jede Gesellschaft. Fürsolche Fälle haben wir jetzt mit dem Aon Marktplatz (AMP) inZusammenarbeit mit ELEMENT eine Lösung geschaffen, die schnell undverlässlich eingesetzt werden kann."Und Dr. Christian Macht, Vorstandsvorsitzender von ELEMENT,ergänzt: "Mithilfe unserer modularen Produktplattform implementierenwir maßgeschneiderte Versicherungslösungen in kürzester Zeit. Da wirdank unserer Versichererlizenz für Sach-, Haftpflicht- undUnfallversicherung selbst das Risiko übernehmen, kann Aon diegemeinsam entwickelten Produkte seinen Partnern innerhalb wenigerWochen digital abschließbar zur Verfügung stellen. Dabei ist ELEMENTkein reiner IT-Anbieter - wir bieten einen vollständigen Kunden- undSchadenservice und entsprechen durch unsere BaFin-Lizenz denregulatorischen Anforderungen."Über AonAon ist ein führendes globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zuden Themen Risiko, Altersversorgung, Mitarbeiterentwicklung undGesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiter in120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.650 Mitarbeiter an zwölfStandorten für das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist inHamburg.Weitere Information über Aon gibt es unter www.aon.com. Mehr überAon in Deutschland erfahren Sie unter www.aon.de. Unterwww.aon.com/manutd können Sie sich über die globale Partnerschaftzwischen Aon und Manchester United informieren.Über ELEMENTDie ELEMENT Insurance AG ist eine der führendenWhite-Label-Produktfabriken für Versicherungen und Vorreiter derDigitalisierung in diesem Bereich. Sie ist zudem das erste jungeTechnologieunternehmen mit Lizenz der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht als Erstversicherer für die Schaden-und Unfallversicherung. Das ermöglicht es ELEMENT selbst Risikoträgerzu sein, inklusive der Übernahme der Schadenabwicklung. DasUnternehmen wurde im März 2017 gegründet und bietet eine einzigartigeTechnologieplattform ("Insurance as a Platform") mit einem reinenFokus auf die B2B2X-Wertschöpfungkette: Für mehr als fünfzehn Partneraus verschiedenen Branchen, vom E-Commerce bis zum klassischenVersicherer, entwickelt ELEMENT Produkte, die diese unter eigenemNamen ("White-Label") an die jeweiligen Endkunden vertreiben können.Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin. Ende 2018 hat ELEMENT dieSeries A mit einem Investment von insgesamt 29 Millionen Euroabgeschlossen.Ansprechpartner der Presse:Aon DeutschlandReinsurance SolutionsParwiz BehboudHead of Marketing & Communicationst +49 (0) 40 3605 3592m +49 (176) 1266 3592e parwiz.behboud@aon.comwww.aon.de/presseELEMENT Insurance AGSebastian SchleicherSenior Communications & PR Managert +49 (0) 152 013 272 42e sebastian.schleicher@element.inwww.element.in/presseOriginal-Content von: Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell