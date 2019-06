Aon schätzt Unwetterschäden auf 650 Millionen Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg (ots) - Die Schäden, die Anfang Juni durch eine Serie vonUnwettern in ganz Deutschland verursacht wurden, schätzt das Makler-und Beratungsunternehmen Aon auf rund 650 Millionen Euro.Die Schadenssummen verteilen sich laut Aon auf etwa 350 MillionenEuro für die Sach-Sparte sowie rund 300 Millionen Euro für Kasko. DieEinschätzung basiert auf Modellergebnissen von Aon.