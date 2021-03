Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg (ots) - Der Monat März steht bei Aon im Zeichen der Frauen. Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen startet ein umfassendes Diversity & Inclusion-Programm. Das erste Schwerpunktthema widmet sich unter dem Motto "Aon. Empowering Women." der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Unter anderem wird der Corporate Blog des Unternehmens im März ausschließlich von Frauen bespielt, bei LinkedIn und Xing wird täglich eine Mitarbeiterin vorgestellt.Der Frauenanteil im unteren und mittleren Management liegt bei Aon bei über 40 Prozent. Weiter oben wird die Luft für Frauen allerdings dünn: "Bei uns arbeiten exzellent ausgebildete Frauen," erläutert Kai Büchter, CEO Commercial Risk Solutions, Health Solutions & Affinity, "viele von ihnen in traditionell männlich dominierten Fachgebieten, aber zu wenige in Top-Führungspositionen. Und hier wollen wir ansetzen: Wir möchten absolute Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer, die eine Funktion im Top-Management anstreben. Mehr Sichtbarkeit für Frauen kann dabei helfen, sich von alten Mustern zu lösen."Für Aon ist das aber nur der erste Schritt: "Gendergerechtigkeit ist für uns die Initialzündung, um Diversity & Inclusion in unserer Unternehmenskultur auch in Deutschland nachhaltig zu verankern," sagt Fred Marchlewski, CEO Retirement Solutions. "Weltweit haben sie im Aon Konzern schon lange einen festen Platz. Wir sind überzeugt, dass Vielfalt untrennbar mit wirtschaftlichem Erfolg verbunden ist - und zwar jenseits aller Trends."Zur Initiative im März gehören unter anderem zahlreiche interne Online-Seminare und Veranstaltungen, etwa zur "Förderung von Frauen im Beruf" und zur "Vereinbarkeit von Beruf und Familie". Hinzu kommen Informationen über das bei Aon bereits erfolgreich etablierte Mentoring und mehrere Netzwerkveranstaltungen. "Wir haben bei Aon die Maxime, möglichst vielfältig ausgebildete Teams zu beschäftigen," berichtet Jan-Oliver Thofern, CEO Reinsurance Solutions. "Denn auch die Herausforderungen unserer Kunden sind sehr vielfältig. Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen bereichern jede Problemlösung."Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHMelanie KellnerCaffamacherreihe 16, 20355 HamburgTel.: +49 40 3605-2280pressegermany@aon.comInfografiken und Bilder in druckreifer Qualität können unterwww.aon.ecco-duesseldorf.de/bilder/ heruntergeladen werden.Original-Content von: Aon Deutschland, übermittelt durch news aktuell