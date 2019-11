Aon baut Cyber-Bereich aus / Johannes Behrends leitet Cyber Solutions Einheit der D-A-CH-Region

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Hamburg (ots) - Der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon reagiert auf dierasante Entwicklung von Cyberrisiken mit der Gründung seiner Cyber SolutionsEinheit. Johannes Behrends übernimmt ab sofort die Verantwortung für CyberInsurance, Risk and Security in der D-A-CH-Region.Cyber-Risiken steigen unaufhaltsam an. Entsprechend nehmen auch dieAnforderungen der Versicherer an die Versicherungsnehmer zu. Unternehmen, dieihr Risiko transparent darstellen können und ergänzendeRisikominimierungsmaßnahmen umsetzen, haben gute Chancen, höhere Limite,umfangreichere Deckungen und günstigere Prämien zu erhalten.Vor diesem Hintergrund hat der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon seinenCyber-Bereich in der DACH-Region weiter ausgebaut. "Die Zentralisierung derEinheiten über Ländergrenzen hinweg ermöglicht es, unsere Kunden noch effektiverrund um Cyber-Themen zu unterstützen", so Johannes Behrends. "Denn es geht dabeinicht nur um die Risikoidentifizierung und -bewertung. Wir entwickeln gemeinsammit dem Kunden Maßnahmen zur Schadenprävention, prüfen permanent dieSicherheitsstandards und unterstützen im Schadenfall bei der Vorfallbehandlungmit unseren eigenen IT-Forensikern."Johannes Behrends ist seit 2009 bei Aon als Experte für Cyber-Risiken tätig -zuletzt als Head of Specialty Cyber bei Aon in Deutschland. Zuvor arbeitete erals Rechtsanwalt für Internetrecht, Medienrecht und gewerblichen Rechtsschutz.Behrends ist auch Mitglied des Aon Global Cyber Insurance Round Tables, in demWissen über Cyberversicherungen und die sich wandelnden Cyber-Risiken und BestPractices weltweit konsistent und effektiv geteilt werden.Über AonAon ist ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, daseine breite Palette von Lösungen zu den Themen Risiko, Altersversorgung,Vergütung und Gesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiterin 120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.650 Mitarbeiter an zwölf Standortenfür das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist in Hamburg. WeitereInformation über Aon gibt es unter www.aon.com. Mehr über Aon in Deutschlanderfahren Sie unter www.aon.de. Unter www.aon.com/manutd können Sie sich über dieglobale Partnerschaft zwischen Aon und Manchester United informieren.Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHMelanie KellnerHead of Marketing & CommunicationsTel.: (0)40 3605-2280E-Mail: Melanie.Kellner@aon.comwww.aon.de/presseOriginal-Content von: Aon Holding Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell