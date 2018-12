Aon Studie: Betriebsrente auf Platz zwei der Einnahmequellen im Alter / Arbeitnehmer bauen auf Betriebsrente als sichere Säule zur Altersvorsorge - hohe Zufriedenheit mit Angeboten der Arbeitgeber (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Die Betriebsrente ist für Mitarbeiter deutscher Großunternehmeneine sehr wichtige Säule der Altersversorgung. Gleich nach dergesetzlichen Rente liegt sie auf Platz zwei der Einkommensquellen imAlter. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage desBeratungs- und Dienstleistungsunternehmens Aon. Befragt wurden rund1.000 Mitarbeiter von Großunternehmen mit mehr als 10.000Beschäftigten. Mit 63,6 % der Nennungen liegt die betrieblicheAltersversorgung weit vor allen anderen Vorsorgemöglichkeiten wieImmobilien, Privater Vorsorge (Sparverträge, Riester, Rürup etc.)oder sonstiger Absicherungen (Aktien, Erbe etc.).Es lohnt sich für Arbeitgeber also, ein attraktivesBetriebsrentensystem aufzubauen. Das scheint deutschenGroßunternehmen weithin gelungen zu sein. Nur 14,8 % der Arbeitnehmerglauben, dass andere Unternehmen mehr für die Alterssicherung bieten.Immerhin rund ein Drittel (32,7 %) der jungen Arbeitnehmer zwischen18 und 29 Jahren ist sogar davon überzeugt, dass ihr Arbeitgeber mehrtut als branchenüblich.Rund zwei Drittel aller Befragten (67,9 %) können einschätzen, auswelchen Quellen sich ihre Altersversorgung speist. Je höher dasEinkommen, und je näher der Ruhestand rückt, umso besser ist dasWissen um die Versorgung im Alter."Die Studie," kommentiert Fred Marchlewski, Geschäftsführer vonAon, "untermauert die Bedeutung der Betriebsrente im Säulensystem derAltersvorsorge. Vor allem auch jüngere Arbeitnehmer wissen sie zuschätzen. So wird ein attraktives Angebot für die Unternehmen zumwichtigen Faktor im Kampf um qualifizierten Nachwuchs.""Allerdings gibt es nach wie vor einen Nachholbedarf in SachenInformation", ergänzt Marchlewski. So weiß noch nicht einmal dieHälfte der Befragten (43,6 %), in welcher Höhe sie Einnahmen aus derbAV im Alter erwarten können. Bei den Geringverdienern sind es nochweniger: Nur 27 % der Arbeitnehmer in der Einkommensklasse bis 2.200Euro kennen ihre Ansprüche aus der bAV. "Eine differenzierte undindividuelle Kommunikation, die alle erreicht, ist das Gebot derStunde.", so Marchlewski.Informationen zur Studie:Vom 2. Juli bis 15. August 2018 wurden im Rahmen einerOnline-Umfrage 1.008 Arbeitnehmer von Großunternehmen in Deutschlandnach ihrer Einstellung zu verschiedenen Aspekten der betrieblichenAltersversorgung befragt. Die Auswahl der Teilnehmer wurde sogesteuert, dass die Befragung für die Zielgruppe repräsentativ ist(Alter, Geschlecht und Region).Kontakt:Aon Hewitt GmbHViola Mueller-ThunsLuxemburger Allee 4, 45481 Mülheim a.d. RuhrTel.: +49 208 7006-2620pressegermany@aon.comAnsprechpartner für die Redaktion:ECCO DüsseldorfEC Public Relations GmbHLutz CleffmannTel.: +49 211 239449-21lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.deOriginal-Content von: Aon Hewitt, übermittelt durch news aktuell