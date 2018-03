Aon Hewitt Studie: Deutsche wollen Betriebsrenten / Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu Verzicht zugunsten von Alterssicherung bereit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Wie viel ist den Deutschen eine Betriebsrente wert? Dieser Frageist jetzt das Beratungsunternehmen Aon Hewitt mit einerrepräsentativen Umfrage auf den Grund gegangen. Das Ergebnis:Arbeitnehmer und Arbeitgeber wollen in ihrer großen Mehrheit aufKonsum bzw. Gewinne verzichten, um in die Altersversorgung zuinvestieren. Drei Viertel der Arbeitnehmer und zwei Drittel derArbeitgeber sind bereit, zusätzliche Zahlungen zu leisten.Ausgewertet wurden die Antworten von Mitarbeitern und Managernkleiner und mittlerer Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern.Erstaunlich einig sind sich beide Gruppen bei der Höhe desBetrages. Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer würde 500 Euro pro Jahrin die Absicherung stecken. Gut 40 Prozent der Arbeitgeber würden diegleiche Summe zuschießen. Damit stünden dann rund 1.000 Euro pro Jahrfür den Aufbau einer Betriebsrente zur Verfügung. So lässt sichbereits eine merkbare Aufstockung der gesetzlichen Rente erzielen.Auf jeden Fall lohnt es sich, früh anzufangen. Das haben dieExperten von Aon Hewitt ausgerechnet. Ein Arbeitnehmer, der seineEinzahlungen im Alter von 20 Jahren beginnt, erhält eine Zusatzrentein Höhe von rund 315 Euro. Wer mit 40 Jahren startet, erhält nur noch134 Euro pro Monat und wer bis zum 60. Lebensjahr wartet, kann sichnur noch auf 27 Euro freuen. Der Modellrechnung zugrunde gelegt wurdeeine konservative Anlagestrategie."Der Wille, in die Alterssicherung zu investieren, ist auf breiterFront da. Jetzt kommt es darauf an, durch Information und Motivationder betrieblichen Altersversorgung auch bei kleinen und mittlerenBetrieben zum Durchbruch zu verhelfen," stellt Fred Marchlewski,Geschäftsführer von Aon Hewitt, fest. "Für die Abwicklung stehenbewährte Outsourcing-Modelle zur Verfügung, die administrativenAufwand auf ein Mindestmaß beschränken."Drei Viertel der Arbeitnehmer und zwei Drittel der Arbeitgeber inkleinen und mittleren Unternehmen sind bereit auf Konsum bzw. Gewinnezu verzichten, um in die Altersversorgung zu investieren. Das ergabjetzt eine repräsentative Untersuchung des Beratungsunternehmens AonHewitt.Die Mehrheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist bereit,gemeinsam mindestens 1.000 Euro pro Jahr in eine Betriebsrente zuinvestieren. Das ergab eine repräsentative Untersuchung desBeratungsunternehmens Aon Hewitt. Wer frühzeitig damit anfängt, kannsich über eine Zusatzrente von bis zu 315 Euro pro Monat freuen.Hintergrund: Die StudieVom 27. November bis 5. Dezember 2017 wurde eine Online-Befragungvon rund fünf Minuten Dauer mit folgenden Zielgruppenkriteriendurchgeführt:Arbeitnehmer: repräsentative Befragung von 1.000sozialversicherungspflichtigen Angestellten in Deutschland zwischen18 und 65 Jahren, quotiert nach Alter, Geschlecht und Region;darunter eine ausreichend hohe Zahl von Arbeitnehmern kleiner undmittlerer Unternehmen (KMU).Arbeitgeber: Befragung von 500 Arbeitgebern (GF, Vorstand undGesellschafter) aus KMU mit bis 250 Beschäftigten. Vom 5. bis 9.Februar 2018 wurde dann in einer zweiten Befragung mit dem selbenZielgruppenprofil mit einer Zusatzfrage die konkrete Bereitschaft derBefragten zur Investition eigener Mittel in die betrieblicheAltersversorgung erhoben.Druckfähige Grafiken und Bilder unter:http://www.ecco-duesseldorf.de/aon_hewitt/bilderPressekontakt:Aon Hewitt GmbHViola Mueller-ThunsLuxemburger Allee 4, 45481 Mülheim a.d. RuhrTel.: +49 208 7006-2620pressegermany@aon.comAnsprechpartner für die Redaktion:ECCO DüsseldorfEC Public Relations GmbHLutz CleffmannTel.: +49 211 239449-21lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.deOriginal-Content von: Aon Hewitt, übermittelt durch news aktuell