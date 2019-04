Anzeigenblattbranche blickt trotz vielfältiger Herausforderungen positiv in die Zukunft / Neue Leserakzeptanzstudie beleuchtet Perspektiven für Prospektwerbung (FOTO)

Berlin (ots) -Fast 70 Prozent der deutschen Bevölkerung sind gegenüberProspekten im eigenen Briefkasten positiv oder neutral eingestellt.Dies ist eines der zentralen Ergebnisse der neuenLeserakzeptanzstudie, die Dr. Johannes Schneller vom Institut fürDemoskopie Allensbach heute beim Anzeigenblattforum in Berlinvorstellte. Das jüngste Mitglied der BVDA-Studienfamilie beleuchtetdie Akzeptanz von Prospektbeilagen im Anzeigenblatt, wie sie genutztwerden und was sie für die Orientierung in der lokalen Konsumweltbedeuten.Ein weiteres wichtiges Ergebnis: Bei den Menschen ist der Wunschstark ausgeprägt, sich regelmäßig über Einkaufstipps undSonderangebote zu informieren: Fast zwei Drittel der Bevölkerung tundies mindestens einmal pro Woche oder öfter. Drei Viertel derBevölkerung schätzen dabei das Anzeigenblatt oder Prospekte alsInformationsmedium, die damit den Spitzenplatz belegen.BVDA-Präsident Alexander Lenders zog ein positives Fazit derStudie. Das Anzeigenblattforum stehe in diesem Jahr unter dem Thema"Zukunftsperspektiven Anzeigenblatt" und in diesem Sinne sei dieLeserakzeptanzstudie ein echter Mutmacher für die Zukunft, auch wennHerausforderungen bestünden: "Die bei jungen Menschen geringerausgeprägte Akzeptanz von Prospektwerbung ist eine Aufgabe, die unsüber den heutigen Tag hinaus beschäftigen wird. Außerdem müssen wirdie Teile der Bevölkerung überzeugen, die der Prospektwerbung unterUmweltaspekten eher kritisch gegenüberstehen", appellierte derBVDA-Präsident. Hier habe der BVDA bereits seit längerem dieInitiative ergriffen, beispielsweise durch die zahlreichen Projekteim Arbeitskreis Nachhaltigkeit oder durch Kooperationen wie mit demWWF.Internationale Trends in der digitalen Werbung beleuchtete NickTjaardstra, Leiter Europe / Africa & Global Advisory bei derWAN-IFRA. Dabei ging der internationale Medienexperte vor allem derFrage nach, wie die Anzeigenblätter zu bisher anonymen Nutzern eineloyale Kundenbeziehung aufbauen können und welche Chancen es gibt,diese auch zu monetarisieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei, einpersönliches Erlebnis zu schaffen. Denn in den letzten Jahren hättesich die Medienbranche zu sehr auf ausschließlich technische undrechtliche Aspekte digitaler Werbung konzentriert. Eine harte Währungsei heute Vertrauen. Dies sei eine Grundlage dafür, um Nutzer voneiner Registrierung zu überzeugen und damit redaktionelle undwerbliche Inhalte auch personalisiert aussteuern zu können. EinBeispiel sei Amedia in Norwegen, wo 76 Prozent der Page Views voneingeloggten Nutzern generiert würden. Dies habe zu einerUmsatzsteigerung von 40 Prozent geführt. Weitere Trends seienInfeed-Anzeigen, Interaktivität und Engagement oder Anwendungen vonAugmented Reality.BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers identifizierte vielegemeinsame Herausforderungen, die auch die anderen im Haus der Pressevertretenen Mediengattungen beschäftigen. Im Gegenzug böten dieAnalysen der WAN-IFRA viele wichtige Impulse für dieAnzeigenblattbranche. "Dies zeigt, wie wichtig der Dialog und dieKooperation der Verlegerverbände untereinander ist", betonte Eggers.Der langjährige CEO der Bertelsmann Music Group, Thomas M. Stein,erläuterte, wie es der Musikwirtschaft gelungen ist, dieHerausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen. Seiner Analysefolgten entsprechende Ableitungen, die sich auf den Wandel in anderenBranchen, wie zum Beispiel Wochenblätter, in Teilen übertragenlassen. Stein verwies darauf, dass die gewachsene Unternehmenskulturbei tiefgreifenden Changeprozessen ein fundamentaler Faktor sei.Schließlich sei es schwierig, gegen die Gewohnheiten der MitarbeiterVeränderungen zügig und effektiv umzusetzen. Eine weitere Ableitungsei, die Ressourcen nicht nur auf die juristische Verteidigung derBesitzstände zu lenken, sondern aktiv neue Chancen zu ergreifen. Dazusei es wesentlich, dass Kundeninteresse noch stärker in den Fokus zurücken.Der ehemalige Musikmanager forderte die rund 230 Tagungsgästeaußerdem dazu auf, über den Horizont des eigenen Geschäftsmodellshinauszudenken und zu prüfen, welche neuen unternehmerischenBeteiligungen abseits des eigenen Produktes Sinn ergäben. "Caruso istnicht mit dem Verkauf von Schallplatten, sondern seiner Beteiligungan Schallplattenspielern vermögend geworden", betonte Stein. Der Mutfür Veränderungen werde allerdings nur belohnt, wenn es gelinge, imVorfeld eine Fehlerkultur zu implementieren. Entscheidend sei, einmalmehr als 50 Prozent richtig zu liegen.Michael Simon, BVDA-Vizepräsident und Leiter des ArbeitskreisesRedaktion, wertete in seinem Abschlussvortrag die im letzten Jahraufgesetzte Zukunftsarena des Verbandes als großen und wichtigenSchritt. Neben Impulsen, Veränderungsprozessen und Ideen für neueGeschäftsmodelle stelle jedoch vor allem das Kerngeschäft weiterhinein starkes Fundament dar. Vor allem die redaktionelle Kompetenz seieminent für den heutigen Erfolg der kostenlosen Wochenblätter. Daherappellierte Simon, auch in herausfordernden Zeiten auf die Stärkenvon Redaktion und Vertrieb zu setzen. Die verlagsübergreifenderedaktionelle Aktion "Das geht uns alle an!" und langjährigeMedienpartnerschaften wie mit der "Woche des bürgerschaftlichenEngagements" belegen die Relevanz der Wochenblätter, die jede Wocheaufs Neue unter Beweis gestellt wird.BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers betonte in seinem Fazit diewichtigen Impulse der Zukunftsarena für die Branche: "Der BVDA hatdieses Dialog-, Workshop- und Analyseformat initiiert, um seineVerbandsmitglieder bei der strategischen Weiterentwicklung ihrerGeschäftsmodelle zu unterstützen. Dies ist hervorragend gelungen."Die Experten und Praktiker aus den Verlagen hätten einausgezeichnetes Fundament gelegt, um das Kerngeschäft zu stärken undneue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 