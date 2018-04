Anzeigenblätter behaupten Position als Nahversorger für lokale Informationen

Berlin (ots) - Anzeigenblätter behaupten ihre Stellung alsdrittgrößter Werbeträger in einem zunehmend umkämpften undfragmentierten Marktumfeld. Der Netto-Werbeumsatz im zurückliegendenGeschäftsjahr betrug 1,86 Milliarden Euro. Dies bedeutet einenRückgang um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Bezogen auf die Auflagenzahlen ist der Umsatz im letzten Jahrnahezu konstant geblieben. Die Gesamtauflage sank imErhebungszeitraum für das Geschäftsjahr 2017 auf 85,6 MillionenExemplare, das entspricht einem Minus von 2,4 Prozent. DerAuflagenrückgang im Erhebungszeitraum ist zum großen Teil aufGebietsoptimierungen der Verlage zur Vermeidung von Streuverlustenzurückzuführen.Nach wie vor behaupten sich die Wochenblätter als zentralerNahversorger für lokale Informationen. Anzeigenblätter leisten mitihrer nahezu flächendeckenden Verbreitung einen wichtigen Beitrag zurPressevielfalt in Deutschland. Jeder Haushalt in der Bundesrepublikwird mit durchschnittlich zwei Anzeigenblättern beliefert.Einen Großteil des Gesamtumsatzes machen nach wie vor die Anzeigenmit einem Anteil von 57,7 Prozent aus. Der Anteil der Fremdbeilagenam Gesamtumsatz bewegt sich auf einem konstant hohen Niveau und lagim zurückliegenden Geschäftsjahr bei 42,3 Prozent. Diese Datenuntermauern einmal mehr die Bedeutung der Prospektbeilage in einerdigitalen Welt. "Der gedruckte Prospekt ist und bleibt für den Handelein unverzichtbares Werbemittel", betont BVDA-Geschäftsführer Dr.Jörg Eggers."Trotz zunehmender Konkurrenz am Werbemarkt und einemherausfordernden Marktumfeld bilden die Wochenblätter einenelementaren Bestandteil der deutschen Medienlandschaft. DieAnzeigenblätter sind eine unverzichtbare Quelle fürLokalinformationen, hochrelevanter Marktplatz für Angebote undverlässlicher Alltagshelfer in einem", sagt Eggers.Mit Sorge sieht der BVDA die hohen Kostensteigerungen bei denVerlagen. Wie eine Umfrage des Verbandes zu den Auswirkungen desMindestlohngesetzes auf die Branche ergab, rechnen dieAnzeigenblattverlage bis Ende 2018 allein durch den gesetzlichenMindestlohn mit Mehrkosten von insgesamt 632,7 Millionen Euro. Hinzukommen weitere Kostensteigerungen, unter anderem durch steigendePapierpreise."Bei den Verlagen ist die Optimierungsgrenze erreicht, um diezusätzliche Kostenbelastung künftig auffangen zu können", soBVDA-Geschäftsführer Eggers. Um die Presse- und Meinungsvielfaltsowie die öffentliche Meinungsbildung durch lokale Berichterstattungweiterhin zu sichern, sei der Gesetzgeber dringend gefragt. So geltees, zusätzliche bürokratische Belastungen für die Branche zuvermeiden und bestehende behördliche Regelungen wie beispielsweise imJugendarbeitsschutzgesetz zu überprüfen.Eine aktuelle Übersicht zur Entwicklung des Anzeigenblattmarktes(Stand März 2018) finden Sie unter http://ots.de/5z0DARPressekontakt:Ellen GroßhansTel.: 030 / 72 62 98 - 2822E-Mail: grosshans@bvda.deWeb: www.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell