Mit Anzeigen gegen die Informationsillusion / BDZV zeichnet in Hamburg Nachwuchskreative aus

Berlin (ots) - Maximal schwierig die Aufgabe: Wie lässt sich dasProblem der Informationsillusion in der Bevölkerung so darstellen,dass eine tolle Anzeige für die Zeitung daraus wird? Gleich vierWettbewerber um den New(s)comers Best 2018, den der BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDZV) für junge Kreative ausgeschriebenhat, kamen zu überzeugenden Lösungen - unter freundlicherAnverwandlung des internationalen politischen Spitzenpersonals inWort und Bild.Die hochkarätig besetzte Jury konnte dabei aus gut 100Einreichungen auswählen. Und dies sind die Sieger:Gold für die Anzeige "Wenn die Lage ernst ist, muss jemand sieernst nehmen" von Kira Jacob (Text) und Daniel van den Berg (ArtDirection) von TBWA Düsseldorf.Silber für die Kampagne "Wörter sind, was du aus ihnen machst" vonDaniel Azar (Text und Art Direction) von Miami Ad School Berlin.Bronze für die Kampagne "Geschichtenerzähler" von Jérome Janßen(Text und Art Direction) von der Agentur Bernstein (Bremen).Sonderpreis für Typographie und Art Direction für die Kampagne "26Zeichen. Und einer, der sie sortiert" von Johanna Bonifert (Text) undChristina Schotes (Art Direction) von TBWA (Düsseldorf).Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 7.000 Euro dotiert. Darüberhinaus werden die prämierten Anzeigen in deutschen Tageszeitungenveröffentlicht: Die Förderer des New(s)comers Best 2018 sind BadischeZeitung, Badisches Tagblatt, Boyens Medien, General-Anzeiger (Bonn),Hannoversche Allgemeine, Neue Presse, Remscheider General-Anzeiger,Mittelbayerische Zeitung, Südwest Presse und Solinger Tageblatt.Die Preise werden im Rahmen des gemeinsam mit dem ADC ArtDirectors Club veranstalteten, nationalen Kreativ-Workshops inHamburg überreicht. Teilnahmeberechtigt am New(s)comers Best sindNachwuchskreative in Ausbildung oder mit bis zu drei JahrenBerufspraxis. Der Wettbewerb findet unter der Dachmarke "DieZeitungen. | Awards" statt und wird jährlich ausgeschrieben. Ziel istes, die Begeisterung für das Medium Zeitung zu wecken und dieKreativität bei der Erarbeitung und Gestaltung von Zeitungsanzeigenzu fördern.In diesem Jahr lautete die Aufgabe, eine Kampagne zum Thema "DieZeitungen - mit dem Qualitätsmedium gegen die Informationsillusion"zu entwickeln. Hintergrund sind Studienergebnisse, wonach sich einGroßteil der deutschen Bevölkerung schon allein aufgrund der24/7-Verfügbarkeit von Nachrichten für politisch und tagesaktuell gutinformiert hält. Diese Informiertheit ist jedoch eher gefühlt, so dieStudie, als real vorhanden. Wirklich Bescheid weiß nur, wer sichregelmäßig und aus seriösen Quellen informiert - wie etwa derZeitung.Mehr Informationen zu dem Kreativwettbewerb der Zeitungen, dieJurystatements und die nominierten Anzeigenmotive bietet dieMicrosite awards.die-zeitungen.deMicrosite: http://awards.die-zeitungen.deFacebook: http://facebook.com/diezeitungenawardsDie Mitglieder der Die Zeitungen. Awards.-Jury für denNew(s)comers Best 2018:- Manfred Bosch, Redblue Marketing München- Niklas Frings-Rupp, Miami Ad School Europe Berlin und Hamburg- Wolf-Eike Galle, Global Executive Creative Director, ServiceplanGruppe, Hamburg- Sascha Hanke, Hamburg- Prof. Richard Jung, Hochschule Niederrhein, Krefeld- Gerrit Zinke, Geschäftsführer und Partner, thjnk Hamburg,- Ilona Klück, Shibuya Hamburg- Christian Mommertz, TBWA Düsseldorf- Antje Neubauer, Leiterin Marketing & PR der Deutschen Bahn AG,Berlin- Torsten Pollmann, Executive Creative Director, Havas, Düsseldorf- Prof. Matthias Spaetgens, Scholz & Friends Berlin- Anja Tirtey, Leitung Werbung Edeka Zentrale Hamburg- Katrin Tischer, BDZV Berlin- Dr. Stephan Vogel, Ogilvy, FrankfurtBildmaterial können Sie auf www.bdzv.de herunterladen.Kontakt Award: Dr. Joachim Donnerstag, donnerstag@bdzv.de, Telefon030/726298-223Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell