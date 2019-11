Anzeichen der Abkühlung auf dem Ingenieurarbeitsmarkt

Düsseldorf (ots) - Im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigt dieArbeitskräftenachfrage für das dritte Quartal 2019 mit einem Minus von 4,9Prozent deutliche Anzeichen der konjunkturellen Abkühlung. DieseNegativentwicklung ist bereits am Arbeitsmarkt qualifikations- undregionenübergreifend spürbar. Trotzdem liegt die Arbeitskräftenachfrage weiterauf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im dritten Quartal warenmonatsdurchschnittlich immer noch über 124.000 offene Stellen zu besetzen. Dasbelegen die neuesten Zahlen des Ingenieurmonitors, den das Institut derdeutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des VDI vierteljährlich erstellt.Nachdem die Zahl der Arbeitslosen in Ingenieurberufen im ersten Quartal 2019 einneues Rekordtief erreicht hatte, macht sich die konjunkturelle Abkühlung nunauch bei der Arbeitslosigkeit bemerkbar. Verglichen zum Vorjahresquartal stiegdie Zahl der arbeitslos Gemeldeten um 5,2 Prozent. Da die Ingenieurarbeitgeberihr Stammpersonal in der Regel halten und manche von ihnen nur vorübergehend aufNeueinstellungen verzichten, dürfte dieses Problem aktuell vor allem jüngereIngenieur*innen mit auslaufenden Projektverträgen sowie Berufseinsteiger*innenbetreffen.Auf Ebene der Berufskategorien erlebt der Ingenieurarbeitsmarkt eine sehrheterogene Entwicklung. Stark produktionsnahe Qualifikationen wieIngenieurberufe in der Metallverarbeitung erleben weiterhin einen spürbarenNachfragerückgang, während bau- oder dienstleistungsnahe Qualifikationenunverändert eine sehr hohe Nachfrage haben. Grund dafür ist die unterschiedlicheBetroffenheit der jeweiligen Wirtschaftszweige von der konjunkturellenAbkühlung. Der anhaltende Bauboom und die Dynamik der Digitalisierung übenentsprechend positive Impulse aus; die momentane Krise der klassischenIndustriebranchen hingegen negative.Die Informatikerberufe bilden im dritten Quartal 2019 mit monatsdurchschnittlich43.580 offenen Stellen die größte Kategorie des Stellenangebots in denIngenieurberufen. Gesucht werden insbesondere Schnittstellenkompetenzen von ITund Elektrotechnik. Auch die Bauingenieurberufe können mit rund 34.700 offenenStellen weiterhin eine sehr hohe Nachfrage verzeichnen. In den BereichenMaschinen- und Fahrzeugtechnik sowie Energie- und Elektrotechnik warenzusammengenommen 29.490 Vakanzen gemeldet, was einem rückläufigen Anteil vonrund 24 Prozent des Gesamtstellenangebots in den Ingenieur- undInformatikerberufen entspricht.Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen auch insbesondere dieBerufskategorien Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie die Technische Forschungund Produktionssteuerung einen Rückgang bei der Arbeitskräftenachfrage. Dasspiegelt die leichte Eintrübung in der Automobilindustrie und im Maschinenbauwider.Der vollständige VDI-/IW-Ingenieurmonitor ist kostenfrei downloadbar.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDIVerein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue Technologien undtechnische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehrWohlstand. Mit rund 145.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größtetechnisch-wissenschaftliche Verein Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure undder Technik gestalten wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtlicheExperten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partnerfür die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Marco DadomoTelefon: +49 211 6214-383E-Mail: presse@vdi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16368/4449549OTS: VDI Verein Deutscher IngenieureOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell