Anzahl insolvenzgefährdeter Unternehmen steigt um 1,7 Prozent auf knapp 310.000 - Anstieg der Firmeninsolvenzen in 2020 erwartet (FOTO)

Hamburg (ots) - Über 310.000 Unternehmen in Deutschland werden mit finanziellenProblemen in das Jahr 2020 starten. Dies zeigt eine aktuelle Studie desInformationsdienstleisters CRIFBÜRGEL zum Insolvenzrisiko von Firmen inDeutschland. Die Anzahl der finanzschwachen Unternehmen steigerte sich imVergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent. Demnach haben derzeit 310.258 Unternehmenbzw. 8,7 Prozent der Firmen in Deutschland ein erhöhtes Insolvenzrisiko."Die Grundverfassung der Wirtschaft in Deutschland ist weiterhin gut.Angetrieben durch die Binnenkonjunktur und den privaten Konsum haben sich dieUnternehmen in den letzten Jahren einen Puffer gegen Krisen aufgebaut. DieseWiderstandsfähigkeit beginnt jedoch zu bröckeln", sagt CRIFBÜRGELGeschäftsführerin Ingrid Riehl. Die Unternehmen stehen weiter unter dem Einflussvon Unsicherheiten und Risiken durch außenwirtschaftliche Faktoren, wie dieoffenen politischen Entscheidungen in den USA und in Großbritannien. "Hinzukommt die steigende Anzahl an Großinsolvenzen im Jahr 2019. In vielen Fällensorgen so Dominoeffekte dafür, dass zahlungsunfähige Firmen weitere Unternehmenmit in die Insolvenz ziehen. In knapp jedem fünften Betrieb ist das die Ursachefür die eigene Insolvenz", erklärt Riehl. Zudem halten die derzeitigenNiedrigzinsen Unternehmen am Markt, die unter normalen Bedingungen nichtwettbewerbsfähig wären. "Über diesen Unternehmen schwebt das Damoklesschwerteiner möglichen Zinswende", so die CRIFBÜRGEL Geschäftsführerin.Da in den Insolvenzstatistiken vor allem die Vergangenheit abgebildet wird, siegewissermaßen ein Blick in den Rückspiegel sind, nehmen die genannten Risikenund Faktoren erst mit einer zeitlichen Verzögerung Einfluss auf dasInsolvenzgesehen. Für das Jahr 2020 gehen die Experten von CRIFBÜRGEL daher vonsteigenden Firmeninsolvenzen aus.Für 2019 zeichnen sich einmal mehr, nämlich das zehnte Mal in Folge, einesinkende Anzahl von Firmeninsolvenzen ab. Auf Jahressicht rechnet CRIFBÜRGEL mit19.300 Firmenpleiten. Beim Blick auf die regionale Verteilung der Firmen mithohem Zahlungsausfall- bzw. Insolvenzrisiko zeigen sich jedoch großeUnterschiede. In absoluten Zahlen stehen Nordrhein-Westfalen (67.144), Bayern(39.876), Baden-Württemberg (31.391) und Niedersachsen (26.898) an der Spitzeder Statistik der Bundesländer mit den meisten finanzschwachen Unternehmen. InBremen (2.490) und im Saarland (2.996) gibt es absolut vergleichsweise wenigFirmen mit einem erhöhten Zahlungsausfallrisiko. Bezogen auf die Firmendichtegeht die höchste Insolvenzgefahr derzeit von Unternehmen in Sachsen-Anhalt aus.Aktuell sind 12,2 Prozent der Unternehmen dort in einer finanziellen Schieflageund somit von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit betroffen. Aber auch inSachsen (12,1 Prozent) Berlin (10,3 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (10Prozent) ist mehr als jedes zehnte Unternehmen von einer Insolvenz bedroht.Prozentual betrachtet geht ein geringeres Risiko von Unternehmen in Bayern aus.Hier gelten nur 6,4 Prozent der Unternehmen als bonitätsschwach. Auch inBaden-Württemberg (6,9 Prozent), Hessen (7,5 Prozent) und Schleswig-Holstein(7,8 Prozent) ist die Quote insolvenzgefährdeter Unternehmen geringer als imBundesdurchschnitt (8,7 Prozent). In neun Bundesländern ist die Zahlfinanzschwacher Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Diegrößten Zuwächse an finanzschwachen Unternehmen gab es in Hessen (plus 6,5Prozent), Sachsen (6,0 Prozent), Hamburg und Sachsen-Anhalt (je 4,6 Prozent). InBrandenburg hingegen gibt es acht Prozent weniger insolvenzgefährdeteUnternehmen als noch vor einem Jahr.Je nach Branchenzugehörigkeit der untersuchten Unternehmen zeigen sich deutlicheUnterschiede hinsichtlich der finanziellen Schwäche. Am stärksten von möglichenZahlungsausfällen betroffen sind Unternehmen aus der Logistik (Insolvenzrisikoliegt bei 13,5 Prozent) und aus dem Gastgewerbe (11,3 Prozent).13,8 Prozent der Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt) droht eineInsolvenz. Damit nimmt die UG den schlechtesten Wert aller Rechtsformen ein.Aber auch bei den Gewerbebetrieben (9,1 Prozent) und der Gesellschaftbürgerlichen Rechts (8,8 Prozent) liegt der Anteil insolvenzgefährdeterUnternehmen über dem Durchschnitt. Ein geringes Insolvenzrisiko bergenAktiengesellschaften. Nur 3,5 Prozent aller AGs gelten als finanzschwach undsind von einer Pleite bedroht. Die gesamte Studie zum Insolvenzrisiko von Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage unter http://ots.de/IrOf2l Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell