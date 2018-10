Anzahl außerhalb des chinesischen Festlands ausgegebener Karten von UnionPay überschreitet 100-Millionen-Marke

Schanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay International gab heutebekannt, dass die Anzahl außerhalb des chinesischen Festlandsausgegebener Karten von UnionPay die 100-Millionen-Markeüberschritten hat. Die Anzahl Transaktionen, die mit diesen imAusland ausgestellten UnionPay-Karten durchgeführt wurden, ist in denersten drei Quartalen des Jahres um über 40% angestiegen. In einigenMärkten außerhalb des chinesischen Festlands erfolgten über 90% derTransaktionen mit lokal ausgestellten UnionPay-Karten auf lokalerEbene.Zusätzlich zur Bereitstellung von grenzüberschreitendenZahlungsdienstleistungen an Kunden im chinesischen Festlandbeschleunigt UnionPay die Lokalisierung des Unternehmens im Ausland:Zunächst ist UnionPay daran, die Qualität der Kartenausstellung zuverbessern und den Umfang der Kartenausstellung zu erhöhen. In derFolge sind die Karten von UnionPay zu einer echten Zahlungsoption fürden täglichen Konsum und grenzüberschreitende Reisen von Kunden invielen Ländern sowie Regionen geworden und unterstützen dadurch denPersonalaustausch zwischen China sowie dem Rest der Welt. Zweitensist Innovation im Zahlungsverkehr zu einer treibenden Kraft für dieLokalisierung der Geschäftsbereiche von UnionPay außerhalb deschinesischen Festlands geworden. Im Ausland ausgestellteUnionPay-Karten sind mit innovativeren Funktionen ausgestattet,beispielsweise Online-Zahlung oder erweiterte Zahlungserfahrungen fürausländische Karteninhaber. In der Zwischenzeit arbeitet UnionPay mitE-Wallet-Produkten im Ausland, um den Prozess der digitalenAusstellung von UnionPay-Karten zu beschleunigen.Umfang der Ausstellung von UnionPay-Karten außerhalb deschinesischen Festlandes nimmt weiter zuBisher wurden insgesamt 100 Millionen UnionPay-Karten in 48Ländern sowie Regionen außerhalb des chinesischen Festlandesausgestellt, und die Länder und Regionen, die sich am Bau der "Beltand Road"-Initiative beteiligen, sind zu wichtigen Märkten geworden,in denen in den letzten Jahren eine riesige Anzahl vonUnionPay-Karten ausgestellt wurden. In den über 30 Länder undRegionen entlang der "Belt and Road"-Initiative wurden über 35Millionen UnionPay-Karten ausgestellt, was 20 Mal mehr ist als vorBeginn der Initiative. In diesen Märkten haben alle der zehnASEAN-Länder sowie sechs zentralasiatische Länder UnionPay-Kartenausgestellt, und mehr als zehn Banken in Russland haben über 1,5Millionen UnionPay-Karten ausgestellt. Zudem ist UnionPay unter denKartenmarken in Bezug auf die Ausstellung von Karten die Nr. 1 inLaos, der Mongolei und Myanmar.UnionPay erzielt ebenfalls Durchbrüche im Bereich derKartenausstellung in einigen Ländern und Regionen Europas sowie inNord- und Südamerika. Diesen Monat haben UnionPay International unddie Pariser Niederlassung der Bank of China gemeinsam die ersteUnionPay RMB-Euro Dual-Currency Debit Card in Frankreich eingeführt,um den Zahlungskomfort für das Personal zu erhöhen und diewirtschaftlichen Austausche zwischen China und Frankreich zu fördern.In Nord- und Südamerika wurde die erste UnionPay-Karte zu Beginn desJahres in Panama ausgestellt, die Southern Commercial Bank Surinamehat kürzlich verschiedene UnionPay-Kartenprodukte ausgestellt, unddie East West Bank in den Vereinigten Staaten plant ebenfalls, innaher Zukunft UnionPay-Karten herauszugeben.UnionPay wird zur bevorzugten Zahlungsmethode für vieleausländische BürgerUnionPay übernimmt auch eine immer wichtigere Rolle im Alltag derKunden außerhalb des chinesischen Festlandes. In Märkten wieHongkong, Macau, Südostasien, Südkorea, Pakistan und Zentralasienerfolgen über 90% des Transaktionsvolumens mit lokal ausgestelltenUnionPay-Karten auf lokaler Ebene. Die UnionPay-Karte ist ebenfallsdie Bürgerkarte in Manila und die Lohnkarte für Bürger der VAE,Russland und Usbekistan. MINT, der Finanzdienstleistungskonzern inden VAE, hat gemäß der Zusammenarbeitsvereinbarung mit UnionPayInternational dieses Jahr ungefähr 500.000 Lohnkarte von UnionPayausgestellt.Da China das drittgrößte Tourismusland der Welt ist, bietetUnionPay ebenfalls Zahlungskomfort für ausländische Gäste, die Chinabesuchen. In rund 20 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischenFestlandes wurden RMB-Karten und Dual-Currency-Karten von UnionPayausgestellt, wodurch die Währungsumrechnungskosten für ausländischeKunden reduziert werden konnten. Das Transaktionsvolumen imchinesischen Festland mit in Pakistan ausgestellten UnionPay-Kartenist in drei aufeinander folgenden Jahren im dreistelligen Bereichgewachsen. Das Transaktionsvolumen im chinesischen Festland mit inUsbekistan, Südkorea und Thailand ausgestellten UnionPay-Karten hatsich seit diesem Jahr mehr als verdoppelt.Innovation wird zur treibenden Kraft bei der Lokalisierung desausländischen Geschäfts von UnionPayUnionPay International hat in den letzten Jahren mehrere Maßnahmenergriffen, um die Zahlungserfahrung von Karteninhabern außerhalb deschinesischen Festlandes kontinuierlich zu verbessern. Zunächst hatdas Unternehmen sein ausländisches Kartenportfolio erweitert undPremium-Kartenprodukte wie Themed Cards oder Commercial Cardslanciert, um die verschiedenen Bedürfnisse ausländischer Kunden zuerfüllen. Rund 600.000 Commercial Cards von UnionPay wurden in überzehn Ländern außerhalb des chinesischen Festlandes ausgestellt.Zweitens verbessert UnionPay kontinuierlich seineKartennutzungsdienstleistungen und erweitert die Vorteile fürausländische Karteninhaber, indem Privilegien wie Händlerrabatte,Steuerrückzahlungsdienstleistungen, VIP-Dienstleistungen fürchinesische Visaanträge und weltweite Begleitung usw. gewährt werden.Drittens lanciert UnionPay innovative Zahlungsprodukte, die sicherund flexible sind, um die sich ändernden Zahlungsgewohnheiten vonausländischen Kunden zu erfüllen, und dadurch die Attraktivität vonUnionPay erhöhen.Die Mobile-App "UnionPay" mit mobilen Zahlungsdienstleistungenwurde im letzten Monat für Karteninhaber in Hongkong und Macaulanciert. Zudem können UnionPay-Karteninhaber in Singapur, Thailandund Vietnam die lokal ausgestellten UnionPay-Karten ebenfalls mitlokalen Mobile-Zahlungs-Apps verbinden, um Zahlungen mittels Scanningdes QR-Codes von UnionPay bei den Händlern zu tätigen.UnionPay-Karteninhaber in Hongkong, Macau und Südkorea könnenebenfalls von QuickPass von UnionPay profitieren, derKontaktloszahlungen mittels Mobiltelefon. Da zudem immer mehr imAusland ausgestellte UnionPay-Karten mit Online-Zahlungsfunktionenausgestattet sind, nahm das grenzüberschreitendeOnline-Transaktionsvolumen von im Ausland ausgestelltenUnionPay-Karten um ca. 40% zu.In der Zwischenzeit beschleunigt UnionPay International den Aufbauseines Systems zur digitalen Ausstellung von Karten auf Basis vonE-Wallet-Apps. Im September hat UnionPay International einePartnerschaft mit der Zahlungsdienstleistungsgruppe NETS in Singapurabgeschlossen, um die lokale E-Wallet-App NETSPay auszubauen. LokaleKunden können die E-Wallet-App herunterladen und sich registrierenund dadurch von mobilen Zahlungsdienstleistungen von UnionPay sowohlin als auch außerhalb von Singapur profitieren. Als nächstes wirdUnionPay weitere E-Wallet-Produkte in Südostasien, dem Nahen Osten,Südasien sowie Nord- und Südamerika lancieren.