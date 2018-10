Anzahl der Toten auf Sulawesi auf mehr als 2.000 gestiegen / Kindernothilfe stockt nach Tsunami Unterstützung auf

Duisburg (ots) - Die Hilfe rund um die indonesische KüstenstadtPalu und umliegende Dörfer ist inzwischen angelaufen, doch denKatastrophenhelfern bieten sich noch immer schlimmste Bilder:Auf der Insel Sulawesi sprechen die Behörden inzwischen von mehrals 2.000 Toten, die dem verheerenden Erdbeben mit dem anschließendenTsunami zum Opfer fielen. Drei lokale Partnerorganisationen derKindernothilfe sind vor Ort, um sich besonders um Mädchen und Jungenzu kümmern. Das international tätige Kinderrechtswerk hat seineSoforthilfe auf zunächst 50.000 Euro aufgestockt.Der Verbleib von mehr als 5.000 Menschen in der Region ist nachSchätzungen der Katastrophenschützer nach wie vor ungeklärt. 330.000Kinder und Erwachsene sind ohne Obdach, 67.000 Häuser gelten alszerstört. Allein 2.700 Schulen sind beschädigt, dazu kommen 20wichtige Gesundheitseinrichtungen. Auch die Wasserversorgungfunktioniert zwei Wochen nach dem Beben der Stärke 7,4 und demTsunami noch nicht.Die Kindernothilfe-Partnerorganisationen prüfen umgehend, welcheMaßnahmen für Mädchen und Jungen zu ergreifen sind. Beispielsweisekönnten Kindesschutzzentren eröffnet werden. Mehrere Fachleute sindschon vor Ort. Mit Bildungsangeboten, medizinischer undpsychosozialer Betreuung soll den Mädchen und Jungen dort so schnelles geht geholfen werden. Darüber hinaus arbeiten die Helfer an einemMeldesystem für Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden, um siewieder zusammenzuführen. Hierzu werden Daten gesammelt,Meldeformulare ausgefüllt und die Kinder betreut.Für ihre Arbeit ruft die Kindernothilfe weiterhin zu Spenden auf:Spendenkonto Kindernothilfe e.V.Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank)IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40Stichwort: Nothilfe Tsunami Indonesien - WW0023Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen inEuropa unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen undJungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtesLeben. Sie fördert aktuell 697 Projekte und leistet Humanitäre Hilfe.Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe fast zweiMillionen Kinder und ihre Familien und Gemein-schaften in insgesamt33 Ländern weltweit.Pressekontakt:Christian Herrmanny, stellv. PressesprecherChristian.Herrmanny@Kindernothilfe.deTelefon: 0203.7789-242; mobil: 0178.2329667Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell