Anzahl der Maker-Festivals wächst / Termine für die Maker Faires 2017

Hannover (ots) - Ob 1-Tages-Event oder komplettes Wochenende mitvorgeschaltetem Schülertag: Die bunten DIY-Veranstaltungen gewinnenimmer mehr an Zuspruch. Sowohl Aussteller- als auch Besucherzahlensteigen stetig. Die Maker Media GmbH konnte als Veranstalter für dieMaker Faires im deutschsprachigen Raum dieses Jahr über 75.000 Gästebegrüßen. Für 2017 plant Maker Media gemeinsam mit ihren Partnernderzeit neun Maker Faires.Folgende Termine stehen jetzt schon fest:19.03.2017 Mini Maker Faire Dillingen-Saar25. - 26.03.2017 Maker Faire Ruhr22. - 23.04.2017 Maker Faire Sachsen20. - 21.05.2017 Maker Faire Vienna09. - 11.06.2017 Maker Faire Berlin15. - 16.07.2017 Maker Faire Bodensee24. - 26.08.2017 Maker Faire Hannover16. - 17.09.2017 Maker Faire BergstraßeSept./Okt. 2017 Mayersche Mini Maker Faires16.09.2017 Düsseldorf23.09.2017 Dortmund30.09.2017 Köln07.10.2017 Essen14.10.2017 Aachen10. - 11.11.2017 Mini Maker Faire phaeno"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, alle Zeichen stehenauf Wachstum", sagt Daniel Rohlfing, Senior-Produktmanager bei MakerMedia, der unter anderem für das Lizenzgeschäft in der DACH-Regionverantwortlich ist. Neben den genannten Maker Faires plant MakerMedia für 2017 weitere Veranstaltungen, etwa eine große Maker Fairefür den Norden Deutschlands, eine in Stuttgart sowie erneut an denStandorten Köln, Linz, Steyr und Zürich. "Darüber hinaus", soRohlfing, "sind wir für das kommende Jahr gemeinsam mit dembuchreport in Gesprächen mit weiteren Buchhandlungen, die ihremPublikum ergänzend zur Fachliteratur praktisches Wissen über moderneDIY-Technik vermitteln wollen."Wer sich für die Maker-Bewegung interessiert, kann sich auf derWebseite www.maker-faire.de auf dem Laufenden halten. Ein monatlicherNewsletter informiert über aktuelle Themen, neue Termine undallgemeine Do-it-Yourself-Nachrichten. Maker und Unternehmen, dieihre Projekte und Produkte auf den Festivals präsentieren möchten,finden hier wichtige Hinweise zur Anmeldung.Video: https://youtu.be/cP2XmeSTRcsPressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise MedienKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverWork Telefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell