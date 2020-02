Anzahl der Jobs mit Mindestlohn von 2015 bis 2018 kontinuierlich gesunken / 930 000 Mindestlohn-Jobs im April 2018

Wiesbaden (ots) - Im April 2018 wurden in Deutschland 930 000 Jobs mit demgesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro brutto je Arbeitsstunde bezahlt. Damithat sich die Zahl der Jobs mit Mindestlohn von 2015 bis 2018 mehr als halbiert(2015: 1,91 Millionen Jobs). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, wurde im April 2018 in 2,4 % aller Beschäftigungsverhältnisse derMindestlohn gezahlt. In Ostdeutschland lag der Anteil mit 4,6 % noch deutlichhöher, allerdings nicht einmal halb so hoch wie 2015. Eine Tendenz zurAngleichung an das Westniveau ist damit deutlich erkennbar.Weitere 509 000 Beschäftigungsverhältnisse beziehungsweise 1,3 % aller Jobshatten im April 2018 einen rechnerischen Stundenverdienst unterhalb desMindestlohns. Dies ist jedoch nicht zwingend auf Verstöße gegen dasMindestlohngesetz zurückzuführen. Nicht alle Regelungen des Gesetzes könnentrennscharf in der Statistik abgegrenzt werden (zum Beispiel spezifischeMindestlohnregelungen für Praktikantinnen und Praktikanten). Die Zahl der Jobsmit einem rechnerischen Stundenverdienst unterhalb des Mindestlohns warebenfalls rückläufig, sie hat sich seit 2015 (1,01 Millionen Jobs) etwahalbiert.Mit diesen ersten vorläufigen Ergebnissen der Verdienststrukturerhebung 2018(VSE 2018) liegen Informationen aus der amtlichen Statistik zur Entwicklung derBeschäftigung mit und unter dem gesetzlichen Mindestlohn seit dessen Einführungim Jahr 2015 bis einschließlich 2018 vor. Die Ergebnisse basieren auf Meldungenvon Betrieben zu Verdiensten und Arbeitsstunden ihrer im April des jeweiligenJahres beschäftigten Personen. Grundlage bilden Daten der betrieblichenLohnbuchhaltung. Die Betriebe werden anhand einer geschichtetenZufallsstichprobe ausgewählt. Im Gegensatz zu den Verdiensterhebungen (VE) 2015bis einschließlich 2017 bestand für die VSE 2018 Auskunftspflicht.Am 1. Januar 2019 stieg der gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro auf 9,19 Euro.Mögliche Effekte dieser Erhöhung wird die VE 2019 aufzeigen. EineVeröffentlichung der Ergebnisse ist für die nächsten Wochen vorgesehen.Methodische Hinweise:Die Angaben für 2018 sind erste vorläufige Ergebnisse derVerdienststrukturerhebung 2018 (VSE 2018). Bei der VSE handelt es sich um eineErhebung auf Basis einer geschichteten Zufallsstichprobe bei 60 000 Betriebenmit Auskunftspflicht zu Verdiensten und Arbeitszeiten. Zum Zeitpunkt derErstellung des vorläufigen Ergebnisses lagen rund 88 % der Meldungen derBetriebe vor. Auf dieser Basis wurde mithilfe mathematisch-statistischerVerfahren ein vorläufiges und zugleich repräsentatives Ergebnis ermittelt.Verdiensterhebung (VE) 2015 bis 2017: Diese Sondererhebungen wurden von denStatistischen Ämtern des Bundes und der Länder im Auftrag des Bundesministeriumsfür Arbeit und Soziales durchgeführt, um Daten zur Wirkung des Mindestlohns zugewinnen. Auf freiwilliger Basis berichteten dazu repräsentativ ausgewählteBetriebe über Bruttoverdienste und Arbeitszeiten im April der Berichtsjahre. Mitdiesen Angaben wurden durchschnittliche Bruttostundenlöhne für jedesBeschäftigungsverhältnis berechnet und mit dem geltenden Mindestlohn verglichen.Methodische Erläuterungen und weitere Ergebnisse zur Verdiensterhebung 2015,2016 beziehungsweise 2017 finden sich im jeweiligen Methodenbericht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Verdienste und Arbeitskosten,Telefon: +49 (0) 611 / 75 46 93www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4531754OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell