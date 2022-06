Mit Anywhere365 können SMBs Attendant Console direkt im Microsoft Teams App Store erwerben

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -Anywhere365 (https://anywhere365.io/) hat seine globale Beziehung mit Microsoft für KMUs erweitert. Anywhere365 ist ein Launching Partner für Microsofts Teams ISV App Monetarisierungsmöglichkeiten und bietet seine Attendant Console nun direkt als native App im Teams App Store an (https://appsource.microsoft.com/de/product/web-apps/workstreampeople.attendantconsoleformsftteams?tab=Overview).Menschenzentrierte LösungDiese Strategie beschleunigt Unternehmen, die zusätzlich zu ihrer Microsoft 365-Lizenz mit wirkungsvollen, menschenzentrierten Lösungen arbeiten möchten. Der gestraffte Kaufprozess und die nahtlose Erfahrung mit einer modernen Benutzeroberfläche und benutzerfreundlichen Widgets machen es für kleine und mittlere Unternehmen einfacher, zusätzlich zu ihren bestehenden Investitionen in Microsoft 365 Native-to-Teams-Kommunikationsfunktionen hinzuzufügen.Unternehmen, die die Attendant Console auf ihr Empfangspersonal und andere Telefonisten ausweiten, profitieren von einer vereinfachten Verwaltung und Wartung der Telefonie, zentralisiertem Fachwissen, hohen Akzeptanzraten und reduzierten Gesamtbetriebskosten ihrer Kommunikationsinfrastruktur. Zu den Funktionen gehören Übertragungen, Kontaktnotizen, Rückruferinnerungen, Warteschleifenmanagement und Kalenderintegrationen - Teams ist das einzige Präsenzsystem.Umfangreiche KommunikationsfunktionenEnrico Karsten, Managing Director, Anywhere365: „Wir haben diese Lösung mit Blick auf den Bediener entwickelt, um Zeitverluste zu minimieren und optimale Erfahrungen an beiden Enden der Leitung zu gewährleisten. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Meilenstein in unserer Beziehung zu Microsoft, die seit über einem Jahrzehnt besteht, KMUs, die auf der Suche nach reichhaltigen Kommunikationsfunktionen innerhalb des Microsoft Teams-Clients eines Telefonisten oder Empfangsmitarbeiters sind, einen erheblichen Nutzen bringen wird."Eine nahtlose Reise innerhalb von Microsoft Teams„Wir freuen uns, dass Anywhere365 einen einfachen Zugang zu den Kommunikationsfunktionen von Microsoft Teams für KMUs schafft, die keine umfangreichen Contact Center-Funktionen benötigen oder sich diese nicht leisten können", so Suzanna Zhuang, Director Modern Work Teams & Platform bei Microsoft. „Indem Anywhere365 seine Teams-native Attendant Console direkt über Microsoft AppSource anbietet, zeigt das Unternehmen, dass es sowohl mittleren als auch kleineren Unternehmen hilft, eine nahtlose Reise innerhalb des bewährten und benutzerfreundlichen Teams-Clients zu schaffen."Größere Unternehmen, die mehr als 20 Attendant Console-Lizenzen von Anywhere365 erwerben möchten, können diese über das starke globale Partnernetzwerk von Anywhere365 erwerben.Pressekontakt:Hans Kramer,hans.kramer@anywhere365.net,+31 (0) 88 1200 60Original-Content von: Anywhere365, übermittelt durch news aktuell