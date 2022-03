Anycubic präsentiert 3D-Drucker der Serie Kobra und der Serie Anycubic Photon M3

Shenzhen, China, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -Anycubic, ein führender Hersteller von 3D-Druckern, kündigte heute die Markteinführung seiner Anycubic Kobra-Serie und die Anycubic Photon M3-Serie von 3D-Druckern an, die über die führende LeviQ-Technologie zur automatischen Bettnivellierung und die LighTurbo-Matrixlichtquelle von Anycubic verfügen und damit sehr viel benutzerfreundlicher sind und überragenden Detaildruck bieten.„Die brandneue Kobra-Serie von Anycubic wird in zwei Varianten vorgestellt - Kobra und Kobra Max. Mit ihrer integrierten Struktur und ihrem modularen Design ermöglichen die 3D-Drucker der Kobra-Serie den Anwendern einen einfachen Zusammenbau des Geräts. Löten oder eine komplexe Montage sind nicht erforderlich", so James Ouyang, Vice President von Anycubic. „Um den Nivellierungsprozess noch mehr zu vereinfachen, haben wir das automatische Kalibrierungssystem auf Anycubic LeviQ Auto Bed Leveling mit 25 Punkten aufgerüstet. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Kalibrierung und die Nivellierung des Druckers vereinfacht sich. Das Ergebnis ist eine konsistentere Produktion."Mit dem Anycubic Kobra 3D-Drucker wird das Drucken zum Kinderspiel Der Kobra 3D-Drucker verfügt über einen integrierten Direktextruder, der es dem Gerät ermöglicht, Filament schnell in die Düse zu schieben. Das ermöglicht eine zuverlässige Extrusion und ein einfaches Zurückziehen. Darüber hinaus macht das strukturierte, flexible Federstahlblech die gedruckten 3D-Modelle widerstandsfähiger und leichter zu entfernen.Der Anycubic Kobra Max ermöglicht 3D-Druck größerer Objekte Der Kobra Max 3D-Drucker bietet eine Druckgröße von 17,7 x 15,7 x 15,7 Zoll / 45 x 40 x 40 cm (HBT), und erlaubt den Druck von großen Objekte. Damit kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Mit der stabilen doppelten Z-Achse bietet der Kobra Max einen stabileren Betrieb und gleichmäßigeren Druck.„Die Anycubic Photon M3-Serie wird in drei Varianten erhältlich sein: Anycubic Photon M3, Anycubic Photon M3 Plus und Anycubic Photon M3 Max. Wir haben die UV-Lichtquelle dieser Harz-3D-Drucker mit der Anycubic LighTurbo Matrix-Lichtquelle neu konzipiert: Mit hellen LED-Lichtquellen und einer hohen Lichtdurchlässigkeit kann die Photon M3-Serie eine höhere Gleichmäßigkeit des Lichts und eine starke Lichtenergie liefern. Großartige Druckdetails und eine höhere Druckgeschwindigkeit sind das Ergebnis. Darüber hinaus wird die M3-Serie weiterhin über lasergravierte Druckplattformen und austauschbare Kratzschutzfolien verfügen und damit optimale Druckergebnisse erlauben und eine längere Lebensdauer des Siebes mit sich bringen", fügte James Ouyang hinzu.Der Anycubic Photon M3 3D-Drucker bietet Kunden ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis Der Anycubic Photon M3 ist ein Harz-3D-Drucker der Einstiegsklasse für Anfänger mit einer Druckgröße von 18,0 x 16,4 x 10,2 cm (HBT). Er ist mit einen 7,6-Zoll-4K + Monochrom-LCD-Bildschirm mit einem Kontrastverhältnis von 400:1 ausgestattet. Der Photon M3-Drucker kann Modelle mit präziseren Kanten und Ecken drucken.Der Anycubic Photon M3 Plus bringt Spaß am Entdecken durch Steuerung und Überwachung des 3D-Druckprozesses aus der Ferne. Zusätzlich zur Anycubic LighTurbo Matrix Lichtquelle und einem 9,25-Zoll 6K Belichtungsschirm bietet der Anycubic Photon M3 Plus auch einen Anycubic Auto Resin Filler. Dieser kann bei Bedarf während des gesamten Druckvorgangs einen Harzvorrat bereithalten, so dass man sich keine Sorgen machen muss, dass das Harz mitten im Druckvorgang ausgeht. Der Anycubic Photon M3 Plus ist auch das erste Gerät, das Anycubic Cloud unterstützt. Durch die Verbindung mit der Anycubic Cloud kann der Druckprozess des Photon M3 Plus 3D-Druckers aus der Ferne gesteuert und überwacht werden.Anycubic Photon M3 Max hilft mit seinem großen Bauvolumen und herausragendem Detaildruck bei der Umsetzung von kreativen Ideen Der Anycubic Photon M3 Max ist mit seinem 13,6 Zoll großen 7K-Monochrom-Bildschirm und einer Auflösung von 6.480 x 3.600 Pixeln das am meisten erwartete Modell dieser Serie. Die große Druckgröße von 30,0 x 29,8 x 16,4 cm (HBT) bietet reichlich Platz für Kreativität. Anycubic Photon M3 Max ist ebenfalls mit dem Anycubic Auto Resin Filler ausgestattet, der verhindert, dass das Harz mitten im Druckvorgang ausgeht.Anycubic stellte darüber hinaus seine Water-Wash Resin+ Serie vor, die dabei hilft, die Kosten für die Reinigung der gedruckten Objekte zu reduzieren. Die Harze sind weniger geruchsintensiv und können statt mit Isopropylalkohol (IPA) mit Wasser gewaschen werden. Dies erleichtert die Nachbearbeitung und macht sie umweltfreundlicher. Ein weiterer neuer Drucker des Unternehmens, Anycubic AirPure, soll die Geruchsentwicklung von Harz-3D-Druckern reduzieren und den Nutzern eine effiziente Reinigung und dauerhafte Frische ermöglichen. Anycubic kündigte außerdem seinen allerersten Konzept-3D-Drucker an, den Anycubic Photon Nex. Er stellt hinsichtlich Schnelligkeit, intelligentem Drucken und Science-Fiction-inspiriertem Design einen Meilenstein in der Forschung dar und bildet die Grundlage für zukünftige 3D-Drucker von Anycubic mit neuen Funktionen und Designs.Preise und Verfügbarkeit:Der Vorverkauf für den Anycubic Photon M3 Max startet am 28. März im offiziellen Anycubic Shop (https://www.anycubic.com/). Die anderen vier 3D-Drucker werden am selben Tag ebenfalls im offiziellen Anycubic Shop sowie im AliExpress Shop von Anycubic (https://anycubic3dprinter.aliexpress.com/store/721071) und den Shops von Anycubic auf eBay (https://www.ebay.com/str/anycubic?mkevt=1&mkcid=2&mkrid=7111618908537086&keyword=US_prnewswirecom_Anycubic_NewArrival) und Shop von Anycubic auf Amazon (https://www.amazon.com/stores/page/21796F89-1CF1-490F-BD47-4506E7777383?channel=prnewswire) erhältlich sein. Die Preisangaben sind wie folgt:- Anycubic Kobra ab 299 US$- Anycubic Kobra Max ab 539 US$- Anycubic Photon M3 ab 299 US$- Anycubic Photon M3 Plus ab 699 US$- Anycubic Photon M3 Max im Vorverkauf für 1,099 US$Informationen zu AnycubicAnycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat und viele erschwingliche, leistungsstarke und intelligente Drucker für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner anbietet. Informationen zu AnycubicAnycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat und viele erschwingliche, leistungsstarke und intelligente Drucker für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner anbietet. Seit unserer Gründung im Jahr 2015 setzen wir uns dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Kreativität in die Realität umsetzen können.