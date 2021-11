Anycubic kündigt spezielle Black Friday-Angebote an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Anycubic, ein führender Hersteller von 3D-Druckern, hat eine Vorschau auf seine Angebote für die Black Friday-Woche veröffentlicht, die einige tolle Angebote für die beliebten Produkte umfasst, die vom 20. November bis zum 4. Dezember auf der offiziellen Website von Anycubic und vom 22. November bis zum 28. November auf Amazon erhältlich sind."Anycubic ist bereit, die Stadt in dieser Weihnachtszeit rot anzumalen", sagte Lu Ouyang, der CEO von Anycubic. "Ob beim Einkauf von 3D-Druckern, Filamenten oder Harzen, unser Team ist darauf vorbereitet, unglaubliche Deals zu ermöglichen. Und indem wir noch mehr unserer Black-Friday-Angebote über unsere Schnelllieferdienste in Übersee verfügbar machen, machen wir es den Gästen einfacher denn je, alles zu ihren Bedingungen zu kaufen."Erster Blick auf das Angebot der Black Friday Woche auf der offiziellen Website von AnycubicZwischen dem 20. November und dem 4. Dezember gibt es einen Rabatt von bis zu 90 Dollar. Und die Angebote umfassen mehrere heiß begehrte 3D-Drucker wie den Mono X mit großem Druckvolumen, einen der 7 besten 3D-Drucker von Forbes für den Heimgebrauch, den LCD-3D-Drucker Photon Mono, einen preisgünstigen FDM-3D-Drucker Mega S mit schneller Montage usw. So können die Angebote den Ansprüchen unterschiedlicher Kunden gerecht werden, vom 3D-Druck-Anfänger bis zum Profi.FDM 3D-Drucker Serie:Der Anycubic Mega-S hat ein Bauvolumen von 210 x 210 x 205 mm und wird vormontiert geliefert - ein willkommenes Feature für Anfänger und Bastler, die nicht von vorne anfangen wollen. Der Mega Pro 3D-Drucker ist ein Zwei-in-Eins-Gerät, das sowohl 3D-Drucken als auch Lasergravieren kann. Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, Ihren Werkzeugschrank um eine Lasergravur zu erweitern, und diese Anschaffung mit einem neuen 3D-Drucker kombinieren möchten, könnte der Mega Pro die beste Wahl sein. Der Anycubic Mega X ist der größte Drucker der Mega-Familie. Das Druckvolumen von 300 x 300 x 305 mm ergibt ein beachtliches Druckvolumen.$159 Anycubici3 Mega S 3D-Drucker (https://bit.ly/3Cyfjq2) (reg. $229)$319 Anycubic Mega X 3D-Drucker (https://bit.ly/32aBlm1) (reg. $389)$279 Anycubic Mega Pro 3D-Drucker (https://bit.ly/30JDghc) (reg. $329)Meistverkaufte Serien:Der Photon Mono X verfügt über einen großen Druckbereich und kann qualitativ hochwertige Drucke erstellen. Es ist die beste Option für Benutzer, um großartige Druckdetails zu erzielen. Die Wash & Cure Plus-Maschine hat eine größere Reinigungskraft, so dass die Modelle gründlich gereinigt werden können. Der neu erschienene Photon Mono 4K ist ebenfalls eine gute Wahl für Einsteiger, da er eine hohe Druckgeschwindigkeit und hohe Detailgenauigkeit zu einem sehr günstigen Preis bietet.$499 Anycubic Mono X 3D-Drucker (https://bit.ly/3DyRoIk) (reg. $589)$189 Anycubic Wash & Cure Plus Maschine (https://bit.ly/3DwL0Be) (reg. $249)$269 Neu erschienener Anycubic Photon Mono 4K 3D-Drucker (https://bit.ly/3HLRZce) (regulär $289, sparen Sie bis zu $20, der Rabatt gilt nur für die ersten 1000 Einheiten)Für weitere Black Friday Deals, besuchen Sie bitte unsere Black Firday Sales Seite (https://www.anycubic.com/collections/sales).Anycubic Black Friday Deals bei AmazonDie einwöchigen Black Friday-Angebote sind gültig vom 22. bis 28. November. Kunden können fabelhafte Ersparnisse bei FDM 3D-Druckern, LCD 3D-Druckern und Harzen erwarten, darunter auch Top-Angebote:$529.99 Anycubic Mono X 3D-Drucker (https://www.amazon.com/dp/B08JGH83VS) (reg. $699.99)$179 Anycubic Photon Mono 3D-Drucker (https://www.amazon.com/dp/B08Q394GQ1) (reg. $249.99)$199.99Anycubic Wash & Cure Plus Maschine (https://www.amazon.com/dp/B08ZC7MCTW) (reg. $249.99)24,99 $ Anycubic 3D-Druckerharz (https://www.amazon.com/dp/B08CK3S3DS) (reg. $32.99)195,49 EUR Anycubic Mega S 3D-Drucker (https://www.amazon.de/dp/B08DVBKFN7) (reg. 279,99 EUR)Über AnycubicAnycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat und viele erschwingliche, leistungsstarke und intelligente Drucker für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner anbietet. Seit unserer Gründung im Jahr 2015 setzen wir uns dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Kreativität in die Realität umsetzen können.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.anycubic.com/ und folgen Sie @ANYCUBIC3dprinter auf sozialen Plattformen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692967/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1692965/3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1692966/image_2.jpgPressekontakt:Carina Li+86-16600287015carinali@anycubic.comOriginal-Content von: Anycubic, übermittelt durch news aktuell