Anycubic bringt Wash & Cure Plus auf den Markt, eine innovative Reinigungs- und Aushärtungsmaschine für 3D-Druckharze

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anycubic, eine führende 3D-Druckermarke, bereitet sich auf die offizielle Markteinführung von Wash & Cure Plus im April vor. Es handelt sich hierbei um eine größeren3D-Druck-Nachbearbeitungsmaschine zum Reinigen und Aushärten von Harz, die aufregende innovative Eigenschaften und Funktionen für 3D-Druckeranwender mit sich bringen wird.Mit einer Größe von 290 mal 270 mal 490 Millimetern unterstützt die Wash & Cure Plus im Reinigungsmodus 192 mal 120 mal 245 Millimeter und im Aushärtungsmodus 190 mal 245 Millimeter, was sie mit allen LCD-3D-Druckermodellen auf dem Markt kompatibel macht, die 8,9 Zoll oder kleiner sind. Dies trägt dazu bei, die Anforderungen an die Nachbearbeitung von großformatigen, lichthärtenden Modellen zu lösen. Die Maschine unterstützt das Reinigen und Aushärten von Modellen, und ihre stärkere Reinigungskraft ermöglicht eine Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwands. Wasserabwaschbares Harz wird ebenfalls unterstützt.Neben diesem größeren Volumen, das erhebliche Vorteile bietet, aber die Wash & Cure Plus aber auch über ein L-förmiges UV-Lichtdesign mit einer Anordnung von 20 LED-Perlen. Die L-förmige UV-Lichtleiste kann gebogen werden, um durch die Reflexion des Drehtisches eine Aushärtung von 360 Grad im oberen und unteren Bereich der Modelle zu gewährleisten. Dank dieser Funktion kann jedes Modell nahtlos mittels UV-Licht ausgehärtet werden."Die neue Serie Wash & Plus wurde entwickelt, um dem Anwender mehr Komfort und zusätzliche Produktivität zu bieten. Die neue L-förmige UV-Lichtleiste ist flexibel genug, um eine Aushärtung über 360 Grad zu gewährleisten. Dadurch kann jedes 3D-Modell nahtlos mit UV-Licht ausgehärtet werden, was eine enorme Verbesserung im Vergleich zur Vorgängerserie sowie zu anderen Marken darstellt", erläutert James Ouyang, Vice President of R&D bei Anycubic.Der Vorverkauf der Wash & Cure Plus beginnt am 16. und 22. April (15. April, 7 Uhr PST), wobei Anycubic ein Frühbucherangebot von 169 Dollar für die ersten 1000 Geräte anbietet. Nach dem einwöchigen Vorverkauf wird der Preis wieder 249 Dollar betragen.Über AnycubicAnycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Drucker-Industrie, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an erschwinglichen, leistungsstarken und intelligenten Druckern für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner an. Seit der Gründung im Jahr 2015 setzt sich das Unternehmen dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Bereichen des Lebens ihre kreativen Ideen verwirklichen können.Pressekontakt:Carina,mediacontact@anycubic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1478272/1.jpgOriginal-Content von: Anycubic, übermittelt durch news aktuell