Anycubic bringt den Kobra Plus auf den Markt, die umfangreiche und schnelle professionelle Wahl für fortgeschrittene Benutzer

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Anycubic (https://www.anycubic.com/), eine weltweit führende Marke für 3D-Drucker, hat die Markteinführung des Kobra Plus angekündigt, dem neuesten 3D-Drucker aus der Kobra-Serie. Im Rahmen der Markteinführung werden auch zwei neue Drucker-Filamente vorgestellt.Die herausragende Fähigkeit, mit hoher Geschwindigkeit zu drucken, macht den Anycubic Kobra Plus zu einem professionellen Produkt, das sicherstellt, dass fortgeschrittene Benutzer im Vergleich zu anderen Druckplattformen schnell die besten Druckergebnisse erzielen, die durch eine einfachere Bedienung verbessert werden.„Wir führen den Kobra Plus als erweiterte Edition der Kobra-Produktreihe ein. Es ist uns gelungen die schnelle Druckgeschwindigkeit auf dem Kobra Plus noch stabiler zu halten, und es gibt Upgrades auf die wichtigsten Funktionen des Mega X", erklärte James Ouyang, Vice President von Anycubic."„Er stellt sicher, dass fortschrittliche 3D-Druck-Benutzer schnell die besten Druckergebnisse erzielen und ihre Fantasie in einer größeren Druckdimension zum Ausdruck bringen können. Die Ausstattung unseres Anycubic LeviQ-Nivelliersystems funktioniert ebenso fantastisch, um die Anwender weiter in die nächste Phase zu bringen."Freiheit beim DruckenDer Kobra Plus bietet ein Druckmaß von 300*300*350 mm, das verschiedenen Anforderungen gerecht wird. Das gesamte Bauvolumen lässt den Benutzern mehr Platz und Freiheit, um beliebige kubische Formen zu erstellen, sodass sie so viele Objekte in einem Durchgang drucken und ihre Wünsche mit den nur wenigen Drucken umsetzen können.Anycubic LeviQDer Anycubic Kobra Plus bietet fortgeschrittenen Anwendern durch den Einsatz des Anycubic LeviQ-Nivelliersystems eine deutlich höhere Erfolgsquote. Der Anycubic LeviQ erkennt automatisch einen 25-Punkt zur Druckplattform, um Unebenheiten des Druckbetts auszugleichen, wodurch sich das Nivellieren ganz einfach gestaltet. Die Benutzer können sich dadurch besser auf die Erstellung konzentrieren und genießen dank der Tastensteuerung eine besonders benutzerfreundliche Druckerfahrung.Erstaunliche DruckgeschwindigkeitDie Druckgeschwindigkeit hat sich auf 80 – 100 mm/s erhöht, also doppelt so schnell wie die Konkurrenzprodukte (die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt rund 50 mm/s). Der Kobra Plus verwendet weiterhin einen separaten 3D-Drucker-Extruder, um eine stabile und schnelle Druckgeschwindigkeit zu gewährleisten. Der 45-W-Heizstab aus Metall wird beschleunigt, um die Filamente zum Schmelzen zu bringen, und die zwei Lüfter, die mit einer maximalen Geschwindigkeit von 6000 PRM laufen, kühlen die Skulptur ab. Das duale Z-Achsen-Design sorgt für schnelles Drucken mit besserer Druckerstabilität und zwei Metallgetriebe garantieren einen reibungslosen Filamenttransport.Benutzerfreundliche ZusatzfunktionenDie Druckplattform verwendet Karborundglas als Material, das die Teile während des Druckvorgangs an der Plattform fixiert. Sobald die Druckteile abgekühlt sind, können sie einfach abgenommen werden. Außerdem erkennt ein Filament-Auslaufsensor einen Filamentüberschuss, und die Benutzer können den Druckvorgang auch nach der Wiederherstellung nach dem Ausschalten fortsetzen.Zwei neue Filamente für den 3D-DruckAnycubic hat Pionierarbeit für ein umfassendes 3D-Druckerlebnis geleistet. Mit der Einführung des Kobra Plus bietet Anycubic gleichzeitig zwei neue Arten von Filamenten an, um das 3D-Druckerlebnis noch umfangreicher zu gestalten. Es gibt zwei einzigartige Texturfilamente, seidige und matte PLA-Filamente, sowie mehrere Töne und Farben, aus denen Benutzer wählen können.Preise und VerfügbarkeitDer Kobra Plus 3D-Drucker ist ab dem 15. Juni 2022 um 10:00 Uhr EDT / 15. Juni 2022 um 16:00 Uhr MESZ im offiziellen Anycubic-Shop (https://www.anycubic.com/products/kobra-plus), bei Amazon (https://www.amazon.com/dp/B09V2TPT7T?ref=myi_title_dp), eBay (https://www.ebay.com/itm/275330929061) und AliExpress (https://s.click.aliexpress.com/e/_oDQZulJ) erhältlich. Anycubic bietet einen Frühbucherpreis von 399 USD für die ersten 2.000 Drucker an, danach steigt der Preis auf 499 USD, sobald die erste Auflage verkauft ist. Die Frühbucherbenachrichtigung kann im Anycubic-Shop (https://www.anycubic.com/pages/kobraplus_new) abonniert werden.Informationen zu AnycubicAnycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat und viele erschwingliche, leistungsstarke und intelligente Drucker für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner anbietet. Mit der Vision „For Freedom to Make" setzen wir uns seit der Gründung im Jahr 2015 dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Kreativität in die Realität umsetzen können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833019/image_5014020_21181625.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1834106/983dfccce373fc0ea429fda2723d269_Logo.jpgPressekontakt:Haicong Zeng,+86-18676061572,zenghaicong@anycubic.comOriginal-Content von: Anycubic, übermittelt durch news aktuell