Anycubic bereitet sich bereits auf die Markteinführung der mit Spannung erwarteten 3D-Drucker der Serien Photon M3 und Kobra vor

Shenzhen, China, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) -Anycubic, eine bekannte Desktop-3D-Druckermarke und Pionier im Bereich der Harz-3D-Drucker, hat angekündigt, dass seine 3D-Drucker der Serien Anycubic Photon M3 und Kobra am 27. März 2022 um 9:00 Uhr Eastern Standard Time (EST) offiziell auf den Markt kommen. Die neuen Maschinen wurden meisterhaft entwickelt, um mit modernster 3D-Drucktechnologie Ihre Kreativität zu entfesseln und bieten beste Druckdetails und ein optimales Benutzererlebnis.Die Anycubic Photon M3 Serie ermöglicht die Entfaltung der Kreativität mit intelligentem Druck und hochauflösenden DetailsDie Anycubic Photon M3-Serie wird drei Varianten umfassen: Anycubic Photon M3, Anycubic Photon M3 Plus und Anycubic Photon M3 Max, die dank der Anycubic LighTurbo-Lichtquelle feinste Druckdetails mit noch höheren Druckgeschwindigkeiten liefern.Anycubic führt das neue Auto Resin Filler Smart System für den Photon M3 Plus und den Photon M3 Max ein, um das Problem des Harzmangels während des Drucks zu lösen. Darüber hinaus bringt Anycubic auch die Anycubic Cloud auf den Markt, die den Nutzern eine intelligente Steuerung ermöglicht. Den Anfang macht der Anycubic Photon M3 Plus 3D-Drucker für den intelligenten Druck, der den gesamten 3D-Druckprozess fernsteuert und überwacht.Die Anycubic Kobra Serie hilft, die kreative Reise mit müheloser 3D-Druck-Kalibrierung zu beginnenDie neue Anycubic Kobra Serie von FDM-Maschinen beginnt mit dem Debüt von zwei Varianten - Kobra und Kobra Max. Beide Drucker werden teilmontiert geliefert und sind mit der automatischen Bettnivellierung Anycubic LeviQ ausgestattet, die es den Kunden ermöglicht, die Maschine schnell zu montieren und das Bett mit minimalem Aufwand zu nivellieren. Um die Nachfrage nach 3D-Drucken mit hohem Durchsatz zu befriedigen, wird Anycubic auch den Kobra Max vorstellen, der ein großes Bauvolumen von 400x400x450 mm bietet.Definition der ZukunftAnycubic wird außerdem seinen allerersten Konzept-3D-Drucker - den Anycubic Photon Nex - vorstellen, der sich durch hohe Geschwindigkeiten, intelligentes Drucken und ein von der Science-Fiction inspiriertes Design auszeichnet und sich an Technologie-Nerds und 3D-Druck-Enthusiasten richtet.Für weitere Funktionen und Preisdetails klicken Sie bitte auf die folgenden Links, um die Online-Einführungsveranstaltung am 27. März 2022 um 15:00 Uhr MESZ / 9:00 Uhr EST zu verfolgen.https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinterhttps://www.instagram.com/anycubicofficial/https://www.youtube.com/channel/UCTEanMUzF8pyGFqfbr65z2AFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1769936/Anycubic_launch_LCD_FDM_series.jpgPressekontakt:Carina Li,+86-16600287015,carinali@anycubic.comOriginal-Content von: Anycubic, übermittelt durch news aktuell