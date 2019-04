AnyDesk 5.0: Die neue Remote-Desktop-Software Version ist da (FOTO)

Stuttgart (ots) -AnyDesk Software GmbH, das führende Unternehmen fürRemote-Desktop-Lösungen, hat die neue Version der schnellsten undgünstigsten Fernwartungs-Software auf dem Markt veröffentlicht:AnyDesk 5.0. Die neue Version bietet Nutzern eine Reihe von neuenFunktionen und Neuerungen, einschließlich einer überarbeitetenBenutzeroberfläche, die die Nutzung der Anwendung noch leichter undintuitiver gestalten.AnyDesk hat auch auf die Rückmeldungen der Nutzer gehört undstellt jetzt eine Funktion zum automatischen Hinzufügen in einAdressbuch zur Verfügung, die die Erweiterung ihrer Kontaktliste vieleinfacher macht. Zur neuen Version gehören auch Drucken aus der Ferneund eine automatische Suche im lokalen Netzwerk. Dies ermöglicht esNutzern, andere AnyDesk-Instanzen in ihrem lokalen Netzwerkautomatisch zu erkennen und mit einer Fernwartungssitzung direktloszulegen. Eine Funktion zum Zeichnen direkt auf dem Bildschirmmacht die Kommunikation für die Nutzer, die mit ihrem Team oder ihrenKunden über ferngesteuerte Geräte arbeiten, zum Kinderspiel. Dieseneue Möglichkeit, grafische Elemente auf dem gesteuerten Bildschirmanzuzeigen, ergänzt die bereits existierende Chat-Funktion.Version 5.0 bringt auch Neuheiten, was das Lizenzmodell vonAnyDesk betrifft. Jedes Unternehmen kann so die Lösung finden, die ambesten zu ihm passt. Es werden drei verschiedene Abos angeboten:Lite, Professional und Power. Lite ist ideal für kleine Unternehmenoder Freiberufler mit einem Gerät und unbegrenzten Endpunktengeeignet und bietet alle neuen Funktionen der Version 5.0 sowie allegewohnten bisherigen Leistungen von AnyDesk. Wenn Kunden sichwünschen, mehrere Geräte zu verwenden, um sich mit unbegrenztenEndpunkten zu verbinden, dann ist das Professional Abo richtig fürsie, welches auch kundenspezifische Alias-Optionen mit sich bringt,wie auch Sitzungsprotokollierung und spezielle Admin-Funktionen.Schließlich ermöglicht das Power-Abo mit drei aktiven Gerätenunbegrenzte gleichzeitige Sitzungen, ideal für den gleichzeitigenZugriff auf eine große Anzahl von Geräten."Mit der Veröffentlichung von AnyDesk Version 5.0 stärken wirweiter unsere Positionierung als einfachste, schnellste undgünstigste Remote-Desktop-Lösung auf dem Markt, und bieten unserenKunden ein noch leichtgängigeres und effizienteres Erlebnis bei derNutzung unserer Software. Die neue Version und unser neuesskalierbares Abo-Modell sind bestens für die unterschiedlichenBedürfnisse unserer Kunden geeignet", kommentierte dazu PhilippWeiser, Geschäftsführer von AnyDesk Software GmbH.Erste Screenshots der neuen Version 5.0 können über den folgendenLink heruntergeladen werden: http://ots.de/ltHh7F (Passwort:Anydesk2019).Über AnyDeskAnyDesk wurde 2014 in Deutschland gegründet. Seine einzigartigeRemote Desktop Zugriffssoftware wurde von mehr als 100 MillionenAnwendern weltweit heruntergeladen, jeden Monat kommen weitere 5Millionen hinzu. Die Software basiert auf unserem einzigartigenproprietären Codec "DeskRT", der eine nahezu latenzfreieZusammenarbeit ermöglicht, unabhängig davon, ob man sich im Flur oderauf der anderen Seite der Welt befindet. AnyDesk ist eine der 50 amschnellsten wachsenden Firmen in Deutschland, ihre Technologie wirdvon Millionen von Menschen in 165 unterschiedlichen Ländern und mehrals 15.000 Unternehmen eingesetzt, darunter weltweit renommierteFortune 500 Konzerne.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unterwww.anydesk.com/de.Folgen Sie uns auch gerne auf Twitter(https://twitter.com/anydesk) und Facebook(https://www.facebook.com/AnyDesk/).Pressekontakt:Press Office AnyDeskE-Mail: presse@anydesk.comOriginal-Content von: AnyDesk, übermittelt durch news aktuell