Anwender attestieren Syntax Spitzenleistungen für SAP Application Management und SAP Consulting

Weinheim (ots) -- Syntax ist zweimal "Champion" beim Professional User Rating von techconsult für SAP Services- Spitzenplatzierung in den Kategorien Application Management und SAP ConsultingSyntax, global agierender IT-Dienstleister und einer der führenden Managed Cloud Provider, wurde beim diesjährigen Professional User Rating des Analystenhauses techconsult für SAP Services gleich zweimal in der höchsten Bewertungskategorie als "Champion" bewertet. Die befragten IT-Profis attestieren Syntax in den Bereichen Application Management und SAP Consulting überdurchschnittlich hohe Kompetenzen.Das Professional User Rating von techconsult basiert auf Interviews mit über 1.500 Befragten in verschiedenen Anwenderunternehmen. Die Bewertung erfolgt in den Dimensionen Company Rating (Anbieterbewertung) und Service Rating (Servicebewertung) in 16 Kategorien und anhand von insgesamt über 67 Kriterien, darunter Innovation, Serviceportfolio, Leistungsfähigkeit und -umfang und Betreuungsqualität.In der Kategorie Application Management erzielt Syntax auf Basis von 281 Interviews gleich mehrere Spitzenbewertungen. Der IT-Dienstleister kam bei allen Kriterien unter die Top 3 und landete bei Innovation, Presales Services, Anbieterloyalität und Beratungsservice auf dem ersten Platz.Auch im Bereich SAP Consulting schneidet Syntax sehr gut ab: In insgesamt 302 geführten Befragungen bescheinigen die Anwender dem Unternehmen eine hohe Servicequalität im Hinblick auf die Beratung bei komplexen SAP-Projekten."Unsere Top-Platzierungen beim Professional User Rating freuen uns besonders deswegen, weil sie aus der ehrlichen Meinung der Anwender resultieren", erklärt Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax. "Gerade das extrem positive Feedback im Bereich Application Management zeigt, dass unsere SAP-Profis verlässliche Partner für unsere Kunden sind, wenn es darum geht, der internen IT Entlastung für wertschöpfende Projekte und Aufgaben zu verschaffen."Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing EuropaSophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell