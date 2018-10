CHEMNITZ (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigung von Strafverteidigern in Sachsen und Sachsen-Anhalt will einen führenden Kopf der rechten Gruppe "Pro Chemnitz" aus ihren Reihen ausschließen. Der Anwalt Martin Kohlmann, der für "Pro Chemnitz" auch im Stadtrat sitzt, habe "gröblich" gegen die Interessen des Vereins verstoßen, heißt es in einem Schreiben des Vorsitzenden an die Mitgliederversammlung, über das der "Spiegel" berichtet. Begründet wird der Vorstoß damit, dass "Pro Chemnitz" in "aggressiver Weise" aus "einzelnen Straftaten einen Generalverdacht gegen ethnische Gruppen fördert".

Zudem habe die Bewegung auf Facebook einen geleakten Haftbefehl gegen einen irakischen Beschuldigten ohne Schwärzung veröffentlicht. Kohlmann selbst habe dies in den "Tagesthemen" der ARD später gerechtfertigt. Der Vorstand will im November über den Ausschluss ab stimmen lassen. Kohlmann selbst spricht von "teilweisen Falschbehauptungen" in dem Schreiben, er strebt zunächst eine vereinsinterne Klärung an.

Foto: über dts Nachrichtenagentur