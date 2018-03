Anwaltsteam für Zarug gibt bekannt, dass deutsches Gericht nach 5-jährigem Ringen Zweifel an weltberühmter Sammlung mit Gemälden der russischen Avantgarde ausgeräumt und 1.800 Werke als echt bestätigt hat

Wiesbaden, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mehr als 1.800 Werke, die 2013 von den deutschen Behörden imRahmen von Ermittlungen über europaweit operierendeKunstfälscherringe beschlagnahmt wurden, sind nach einerumfangreichen, fünf Jahre währenden Überprüfung als echt bestätigtworden.Die Sammlung, darunter Werke von Kasimir Malevich, El Lissitzky,Vladimir Tatlin und Natalia Goncharova, wurde nun nach einergründlichen Untersuchung durch die deutsche Polizei und mehr als 10Sachverständige wieder an den renommierten Kunstsammler Itzhak Zarugzurückgegeben. Die Ermittlungen, die ergeben haben, dass sämtlicheFälschungsvorwürfe unbegründet waren, räumen den Schatten desVerdachts aus, der den Wert und das Renommee der Zarug-Sammlung zubeeinträchtigen drohte.Die deutschen Staatsanwälte, die die Ermittlungen leiten, zogen am7. Februar 2018 die zentralen Anklagepunkte zurück, eine kompletteKehrtwende, die mit dem heutigen Urteil bestätigt wurde.Herr Zarug war im Juni 2013 nach Razzien in seinen Wohn- undGalerieräumen im Zuge der Ermittlungen gegen einen mutmaßlicheninternationalen Kunstfälscherring verhaftet worden. Angesichts derüberwältigenden Beweislage wurden nun sämtliche Anschuldigungenfallen gelassen, was Herrn Zarug entlastet und seine Sammlung alsecht anerkennt, gleichzeitig wird die Existenz eines internationalenKunstfälscherringes in Abrede gestellt.Im Rahmen des Prozesses haben die deutschen Gerichte nacheingehender wissenschaftlicher und kunsthistorischer Analyseeindeutige wissenschaftliche Beweise einvernommen. Die deutschenBehörden ersuchten dabei auch Behörden und Experten in Israel,Frankreich, Spanien, der Schweiz und Großbritannien um Unterstützung,wobei jedes Land seine eigenen Ermittlungen zur Sammlung Zarugdurchführte und keine Fehler feststellte.Dazu gehörte auch die Verifizierung nach sorgfältiger Analyse undchemischer Prüfung durch führende unabhängige Fachleute für dieAuthentifizierung von Kunstwerken. Zwei der an diesem Fallbeteiligten Experten waren Dr. Erhard Jägers, ein führender Chemikermit Spezialisierung auf die naturwissenschaftliche Analyse vonKunstwerken und Leiter des Mikroanalytischen Labors in Borheim,Deutschland, und die angesehene Wissenschaftlerin Dr. PatriciaRailing, Expertin für russische Avantgarde und President derVereinigung International Chamber of Russian Modernism.Herr Zarug gab dazu heute folgende Erklärung ab:"Vernunft und Gerechtigkeit haben sich durchgesetzt, so dass mansich nun endlich unbelastet an meinen Bildern erfreuen kann. Ichfreue mich, dass sich die Anschuldigungen gegen mich und meine Bilderals unbegründet erwiesen haben.Wir möchten den deutschen Behörden für die Sorgfalt, Objektivitätund intensive Befassung mit meiner Sammlung danken. Der Grad dergründlichen wissenschaftlichen und historischen Analyse kann keinenZweifel daran lassen, dass es sich bei diesen Gemälden um echteMeisterwerke der russischen Avantgarde handelt".Pressekontakt:Jerome Haslerjhasler@sfassociates.ltd+44-7824-553-795Original-Content von: Zarug Legal Team, übermittelt durch news aktuell