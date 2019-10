Anwälte warnen vor 100-Euro-Update-Prämie der Daimler AG

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart / Trier (ots) - Nachdem auch Daimler (Mercedes Benz) imAbgasskandal in den Fokus der Ermittlungen des Kraftfahrtbundesamt(KBA) geraten ist, hat sich der Automobilhersteller bereits mitteilweise verpflichtenden und teilweise freiwilligen Rückrufaktionenan seine Kunden gewandt und ein entsprechendes Software-Updateangekündigt.Heute wurde bekannt, dass sich der Autobauer mit einemGutschein-Angebot an betroffene Dieselfahrer wendet:Kunden, die bei ihrem Fahrzeug das angebotene Software-Updateaufspielen lassen, erhalten einen Verrechnungsgutschein im Wert von100 Euro. Die Aktion soll zunächst bis zum Jahresende und auchrückwirkend für solche Kunden gelten, die das Software-Update bereitshaben installieren lassen. Das Angebot gilt damit europaweit für rund3,6 Millionen Autos.Doch was steckt hinter diesem verlockenden Angebot der Daimler AG?Nach Aussage des Automobilherstellers wolle man mit dem Angeboteinen Anreiz schaffen, das Software-Update schnell aufspielen zulassen. Doch Rechtsanwälte warnen hier vor vorschnellem Handeln."Auch wenn sich das Angebot der Daimler AG zunächst verlockendanhört, sollten betroffene Autofahrer hier äußerst vorsichtig sein",erklärt Rechtsanwalt Dirk Sinnig, dessen Kanzlei im Abgasskandal dieInteressen von mehreren tausend betroffenen Autofahrern vertritt."Niemand ist verpflichtet, an einer freiwilligen Rückrufmaßnahmeteilzunehmen. Solange noch kein verpflichtender Rückruf des KBAvorliegt, brauchen die Autobesitzer nicht zu befürchten, dass ihrAuto stillgelegt wird. Aber auch bei verpflichtenden Rückrufen, beidenen meist Änderungen an der Motorsteuerung vorgenommen werden,sollte das Update nicht vorschnell akzeptiert werden."Denn wer das Update aufspielen lässt, läuft Gefahr, seineGewährleistungs- und Schadenersatzansprüche in Höhe von mehrerentausend Euro zu verlieren oder zu verwirken. "Aus diesem Grundsollten Mercedes-Fahrer die Update-Prämie nicht in Anspruch nehmenund unter keinen Umständen etwaig damit verbundeneVerzichtserklärungen abgeben", warnt Rechtsanwalt Sinnig.Betroffenen Autofahrern, die ein Schreiben zu einer freiwilligenoder verpflichtenden Rückrufaktion erhalten haben, ist daheranzuraten, sich von einem auf den Abgasskandal spezialisierten Anwaltberaten zu lassen.Pressekontakt:Dr. Christof LehnenDr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbBMax-Planck-Straße 22D - 54296 TrierTel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1E-Mail: post@lehnen-sinnig.deWeb: www.lehnen-sinnig.deOriginal-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell