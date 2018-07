Antwortschreiben von Dr. Hans Peter Haselsteiner auf offenen Brief

Erl (ots) - Sehr geehrte Frau Dargel, Sehr geehrte Frau Kampp,Sehr geehrte Frau Lamaj, Sehr geehrte Frau Oesch, Sehr geehrte FrauSomm,Ihr offener Brief von gestern hat mich einerseits schockiert undandererseits überrascht. Selbstverständlich werde ich veranlassen,dass den von Ihnen erhobenen Vorwürfen mit Ernsthaftigkeit undAkribie nachgegangen wird und Sie über die Ergebnisse der Recherchenumgehend informiert werden.Allerdings werde ich diesbezüglich erst ab Montag tätig werden, umdas Ende der Festspiele abzuwarten. Es war Ihnen sicher nichtbewusst, dass Ihr Outing am Tag vor Wagners Ring erfolgt; ein Zyklus,der dem Dirigenten Gustav Kuhn alles abverlangt, insbesondere, weiler an vier aufeinander folgenden Tagen gespielt wird. AlsKünstlerinnen werden Sie sicher für die kleine VerzögerungVerständnis aufbringen.Parallel dazu prüft die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Vorwürfeund wird Ihnen sicher ab sofort Gelegenheit geben, diese zupräzisieren.Um die Untersuchungen zielführend vorantreiben zu können, ist esim hohen Maße wünschenswert, wenn nicht gar unabdingbar notwendig,dass Sie Ihre Betroffenheit bzw. Zeugnislegung der eigens für dieseFälle bestellten unabhängigen Ombudsfrau anvertrauen. Ich darf Ihnendazu deren Koordinaten wie folgt bekannt geben:Dr. Christine Baur Ombud Erler Festspiele Mail:[ombud.tfe@gmx.at] (mailto:ombud.tfe@gmx.at) Mobil: +43 676 3130103Ich persönlich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie mir erläuternwürden, was Sie als "unangemessene Art, wie auf das Ansprechen derdortigen Zustände reagiert wurde" einstufen? Die TFE haben alle zuGebote stehenden Mittel ergriffen, um die bisher erhobenen Vorwürfeaufzuklären und zukünftige zu verhindern. Ich bitte allerdings zurKenntnis zu nehmen, dass wir eine Vorverurteilung von Maestro Kuhnüber das Internet für im höchsten Maße unfair halten und hoffe sehr,dass Sie diesen Standpunkt teilen.Auch die letztlich von Ihnen kundgemachte Empörung über dasAusbleiben "notwendiger Konsequenzen" aus einer "allseits bekanntenFaktenlage" kann ich daher nicht teilen. Worin bestehen Ihrer Meinungnach die notwendigen Konsequenzen? Seien Sie versichert, dass die TFEKonsequenzen ziehen werden, wenn sie gerechtfertig sind und zwarzeitgerecht und angemessen.Mit vorzüglicher Hochachtung Hans Peter HASELSTEINERRückfragehinweis:Angelika RugeReferentin für Presse und KommunikationTiroler Festspiele Erl Betriebsgesm.b.H.Mühlgraben 56a, A-6343 ErlTel: +43 (0) 5373 / 81 000 61Mobil: +43 (0) 676 / 762 66 69community@tiroler-festspiele.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30966/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H., übermittelt durch news aktuell