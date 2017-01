Antworten für fachgerechtes Bauen: Dachterrasse mit barrierefreiem Zugang / Schnittstelle Baustelle löst heiß diskutiertes Anschlussdetail am 15. März in Süddeutschland (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Die fachgerechte Planung und Ausführung von bestimmten Details istschwierig, weil Normen, Gesetze, Bauphysik und Kundenwünsche manchmalkollidieren. Die gewerkeübergreifende Kompaktschulung SchnittstelleBaustelle löst dieses Jahr ein Detail, das aktuell in der Baubranchestark diskutiert wird: Den barrierefreien Zugang auf eineDachterrasse über einem Flachdach in Holzbauweise. SchnittstelleBaustelle wird am 15. März 2017 in Blaubeuren stattfinden.Anmeldungen sind ab sofort möglich.Der barrierefreie Zugang ist eine Herausforderung, weil es zumeinen den stufenlosen Übergang erfordert. Zum anderen muss der Schutzvon Konstruktion und Wohnraum gewährleistet sein. Dies ist eineanspruchsvolle Aufgabe, die bereits in der Planung im Detail gelöstwerden sollte", sagt MOLL pro clima Geschäftsführer Uwe Bartholomäi:"Barrierefreies Bauen ist nicht nur in der Zukunft, sondern auchschon in der Gegenwart Realität. Schließlich werden im Jahr 2030 mehrals ein Drittel der Menschen in Deutschland älter als 60 Jahre sein."Die gewerkeübergreifende Fachschulung wurde vor sechs Jahren vonpro clima und Inthermo initiiert. Seitdem bieten pro clima, derSpezialist für die Luftdichtung innen und Winddichtungen außen, undInthermo - Hersteller von ökologischen Wärmedämmverbundsystemen -Praxisworkshops an, die bestimmte Details beleuchten. Dieses Jahrsind auch die Teams von Wolfin Bautechnik, Spezialist fürFlachdachabdichtungen, und Alumat, Hersteller von dichtenTürübergängen ohne Schwelle, dabei.Dieses Jahr konzentriert sich das Schnittstelle-Baustelle Team aufeine Veranstaltung und ein Detail: Die Referenten aus Theorie undPraxis betrachten an einem Modell die Schnittstellen des Flachdachsund zeigen, wie Planer und Handwerker eine Dachterrasse mitbarrierefreiem Zugang bei dieser Konstruktion umsetzen können. EineKamera überträgt live die einzelnen Handgriffe auf eine Leinwand.Die Veranstaltung wird für die Eintragung bzw. Verlängerung derEnergieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit 9Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 9 Unterrichtseinheiten(Energieberatung im Mittelstand), 9 Unterrichtseinheiten(Nichtwohngebäude) angerechnet.Anmeldung und Programm: https://www.schnittstelle-baustelle.de/Bilduntertitel:Die beliebte gewerkeübergreifende Schulung Schnittstelle Baustellebeschäftigt sich dieses Jahr mit dem barrierefreien Zugang auf eineDachterrasse. Alle Details werden live mitgefilmt und auf eineLeinwand übertragen.Bildquelle:MOLL pro climapro clima ist die Luft-und Winddichtungsmarke der Firma Mollbauökologische Produkte GmbH. MOLL ein Unternehmen ausSüddeutschland, das sich auf die Dichtung der Gebäudehüllespezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Schwetzingen (Baden-Württemberg)entwickelt und produziert die Firma Systeme fürWärmedämmkonstruktionen. Dazu gehören: Luftdichtung innen mitFeuchtemanagement durch feuchtevariable Dampfbremsen, Winddichtungaußen mit aktivem Feuchtetransport (Unterspann- und Unterdeckbahnen,Wandschalungsbahnen), Anschlusskleber, Klebebänder und Detaillösungenmit Manschetten. Unter der Marke pro clima ist die Firma seit 20Jahren in mehr als 35 Ländern weltweit aktiv.Pressekontakt:Heide GentnerHeide.Gentner@proclima.deTel: 06202-2782.56Original-Content von: Schnittstelle Baustelle, übermittelt durch news aktuell