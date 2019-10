Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Stipendien - kostenloses Webinar

Berlin (ots) - Das Wintersemester hat neu begonnen und vieleStudierende sind wieder auf der Suche nach einer passendenStudienfinanzierung. Der unabhängige Beratungsservice Elternkompassbietet kostenfreie Webinare, die Orientierung zuStipendienmöglichkeiten geben.Es empfiehlt sich zu prüfen, ob tatsächlich bereits alleFinanzierungsmöglichkeiten für das Studium ausgelotet wurden. DieOption, sich auf ein Stipendium zu bewerben, ziehen viele Studierendedabei gar nicht erst in Betracht. Denn viele wissen nicht, dass nichtnur gute Noten entscheiden, sondern auch soziale Aspekte undgesellschaftliches Engagement bei der Vergabe von Stipendien einewichtige Rolle spielen. Über die bekannteren 13Begabtenförderungswerken hinaus gibt es ebenfalls regionale undfachspezifische Stipendien, bei denen die Auswahlkriterien sich starkunterscheiden können. Einige Stipendien sind auch an einen bestimmtenZweck, wie etwa einen Auslandsaufenthalt, gebunden.Der unabhängige Beratungsservice Elternkompass informiert u.a. mitkostenfreien Webinaren ausgiebig über all diese verschiedenenStipendienmöglichkeiten. Die frei zugänglichen Webinare richten sichan interessierte Studierende in allen Phasen des Studiums, anSchülerinnen und Schüler und an Eltern, die ihre Kinder bei derStipendiensuche unterstützen möchten. Denn Stipendien bieten nichtnur eine attraktive Möglichkeit der Studienfinanzierung, sondernhäufig auch ein weitreichendes ideelles Förderprogramm. Mit einembreiten Angebot an Seminaren, Workshops und Kursen können dieStipendiatinnen und Stipendiaten die Förderung mitgestalten undbekommen wertvolle Impulse und Kompetenzen für ihren Berufsweg.Das nächste Webinar "Chancen nutzen - Studieren mit Stipendien"findet am 30. Oktober um 18:00 Uhr statt. Es stellt dieBesonderheiten der verschiedenen Stipendienmöglichkeiten vor und gibtTipps zu Auswahlverfahren und Bewerbung. Die Webinare können ohneRegistrierung bequem von zu Hause verfolgt werden und geben Raum zumAustausch und für Nachfragen. Alle Informationen gibt es auf derElternkompass Website www.elternkompass.info.Darüber hinaus ist das Beratungsangebot auch unter derTelefonnummer 030 278906-777 oder per E-Mail anservice@elternkompass.info zu erreichen.Über den ElternkompassDer Elternkompass ist ein unabhängiges, kostenfreies Informations-und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Erwird von der Akademie für Innovative Bildung und Management HeilbronnFranken gGmbH und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds gefördert.Das Team vom Elternkompass bietet Orientierung in der deutschenStipendienlandschaft, zeigt Möglichkeiten auf und informiert überBewerbungsverfahren. Mehr Informationen zum Elternkompass sowie denkostenlosen Informationsflyer finden Sie unterwww.elternkompass.info.Pressekontakt:Christina Lehmann, Elternkompass, Stiftung der Deutschen Wirtschaft(sdw) gGmbH, Spreeufer 5, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-51,Fax: 030 278906-30, E-Mail: c.lehmann@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell