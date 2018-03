Antworten auf alle Gesundheitsfragen auf einen Blick - Das Gesundheitsportal Onmeda erscheint im neuen Look

Köln (ots) - Das Gesundheitsportal Onmeda.de wurde einemumfassenden Relaunch unterzogen. Die Webseite stellt die effektiveInformationssuche in den Vordergrund und orientiert sich noch stärkeran den Bedürfnissen seiner User: schnell und übersichtlichInformationen zu Gesundheitsfragen zu erhalten. Vor allem die mobileNutzbarkeit hat sich verbessert.Wer gesundheitliche Fragen hat, findet auf Onmeda.de umfassendeund vertrauenswürdige Antworten - das macht das beliebteGesundheitsportal so erfolgreich (12,22 Millionen Visits, IVW Februar2018). Mit dem Relaunch wurde nun auch die Mobile-Experience derWebseite optimiert, sodass Onmeda.de ab sofort auf allen mobilenDevices in einem nutzerfreundlichen und modernen Design erscheint.Zentrales Element der neuen Seite ist ein prominentes Suchfeld imoberen Drittel der Homepage, das den User schnell zum gesuchten Themaleitet. Auch die bisher auf Mobilgeräten unauffällige Suchfunktionwurde stärker hervorgehoben und vom Menü direkt in den Headerverschoben. So findet der User noch schneller Antworten auf seineGesundheitsfragen.Fast die Hälfte der Deutschen informiert sich im Netz über dasThema Gesundheit. Jedoch haben davon 65 % der Nutzer Schwierigkeiten,vertrauenswürdige Inhalte zu identifizieren, zudem empfindet jederZweite die Fülle an Informationen verwirrend (Quelle:Bertelsmann-Stiftung 2017). Onmeda.de reagiert mit dem Relaunch aufden Wunsch nach Klarheit und Orientierung: Die Übersicht der Artikelwurde umstrukturiert und erscheint nicht weiter als Mosaik, sondernwird gebündelt in Themen-Blöcken dargestellt. Insgesamt zeichnet sichdas neue Design durch eine klare und aufgeräumte Struktur aus, dieden User durch alle Inhalte führt. Ein moderneres Farb- undSchriftkonzept und größere Bilder runden das neue Design ab.Stefan Schweiger, Chefredakteur von Onmeda.de: "Mit dem Redesignunseres Gesundheitsportals stellen wir die Bedürfnisse unserer Userganz klar in den Vordergrund. Durch die verbesserte Übersichtlichkeitund optimierte Funktionen lösen wir unser Versprechen, medizinischeInformationen laienverständlich zu erklären, noch besser ein."Onmeda.de steht für Transparenz, Unabhängigkeit undVertrauenswürdigkeit. Das haben im Januar 2018 das AktionsforumGesundheitsinformationssystem (afgis e.V.) sowie die Stiftung Healthon the Net mit ihren Rezertifizierungen erneut bestätigt.Über Onmeda.deOnmeda.de bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um dieThemenfelder Medizin & Gesundheit und zählt mit 6,62 Millionen UniqueUsern und 12,22 Millionen Visits (AGOF digital facts 2018-02,Einzelmonat Februar und IVW Februar 2018, stationär+mobil) zu denführenden Gesundheitsportalen in Deutschland. Die Redaktion vonOnmeda.de setzt sich aus erfahrenen Medizinredakteuren zusammen, dieneutral und unabhängig über aktuelle Gesundheitsthemen informieren.Die hohe Qualität von Onmeda.de spiegelt sich auch in der mehrfachenZertifizierung des Portals wider (afgis-Qualitätslogo, HONcode).Onmeda.de gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de diedeutschsprachige Website von aufeminin.com, Europas führenderOnline-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet. Diegofeminin GmbH gehört zur französischen aufeminin.com S.A., an derdie Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.Pressekontakt:Nicole Augustinpresse@gofeminin.deTel.: +49 (0) 221 / 283 250-230gofeminin.de GmbHCäcilienstraße 3050667 KölnOriginal-Content von: goFeminin.de GmbH - Gesundheitsportal Onmeda, übermittelt durch news aktuell