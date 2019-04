Hamburg (ots) -"Fragen an Gott" stehen im Mittelpunkt der neuen, gleichnamigenSendereihe mit Tiefsinn und abwechslungsreichem Rahmenprogramm, dieder christlich ausgerichtete Free-TV Sender Bibel TV ab Mittwoch, 24.April, ausstrahlt. An acht Abenden geben wöchentlich jeweils zurbesten Sendezeit um 20.15 Uhr die Theologen Matthias Clausen undKlaus Göttler Antworten auf Fragen zu zentralen Glaubensthemen.Musik, persönliche Berichte verschiedener Gäste und andereunterhaltende Elemente sorgen für die Hinführung auf das Thema desjeweiligen Abends. Die Reihe entstand in enger Zusammenarbeit mit derEventagentur proChrist aus Kassel. Sie wurde im März imHohenstaufensaal in Annweiler am Trifels aufgezeichnet.Wer nicht fragt, bleibt dumm"Wer nicht fragt, bleibt dumm - das weiß man schon seit derSesamstraße," führt Moderatorin Anke Westphal in die erste Folge ein,die unter der Überschrift "Ist da jemand? Gott, hörst du mich?"steht. Im Interview mit dem Musiker Winnie Schweitzer erfährt sie vonMomenten, in denen der Ehemann und Familienvater die AnwesenheitGottes in seinem eigenen Leben erlebt hat. Sein Tipp für Menschen,die solche Erlebnisse auch suchen: "Konkret fragen: Gott, was sollich denn machen, um dich zu hören?"Mit Sprachwitz, anschaulichen Beispielen und nachvollziehbarpräsentiertem Bibelwissen nähert sich dann der Theologe MatthiasClausen in seinem Vortrag dem Thema: "Ich bin nicht als Christ aufdie Welt gekommen, sondern als Baby." Mit 15 Jahren habe er sichgefragt, ob wahr sei, was über Gott gesagt werde. Und dann habe ernach Antworten gesucht, Bücher gelesen, Leute Löcher in den Bauchgefragt. "Für mich war das ungemein wichtig, dass Menschen mir Gründedafür genannt haben, zu glauben", sagt Clausen. Einige dieser Gründelegt er in dem etwa 25minütigen Vortrag dar - gut verständlich auchfür Menschen ohne jegliche theologische Vorbildung.Rahmenprogramm mit "Das Supertalent"-TeilnehmerinDie weiteren Folgen der achtteiligen Serie drehen sich unteranderem um die Fragen "Bin ich, was ich leiste?", "Wer bin ich? Wokommen wir her?", "Was hält mich, wenn ich leide?" oder "Wohin mitmeiner Angst?". In dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, das denVorträgen vorausgeht, treten Künstler, Musiker, Prominente undweniger bekannte Persönlichkeiten auf. Eines der Highlights der Serieist der Besuch von Nina Treiber, Akrobatin und Choreografin in derFolge, die am Mittwoch, 5. Juni, ausgestrahlt wird. Nina Treiber warkürzlich bei der RTL-Show "Das Supertalent" mit einer spektakulärenAkrobatiknummer vertreten und begeisterte in Karlsruhe beim Event"Weihnachten neu erleben". An anderen Abenden im Programm sind zumBeispiel der Opernsänger Eddie Gauntt, der Musiker Albert Frey, dieFamilientherapeutin Heidi von Wedemeyer und der Physiker ThomasSchimmel, Initiator des Forschungsnetzwerks "FunktionelleNanostrukturen". Die musikalische Gestaltung der Abende übernimmtWinnie Schweitzer mit einer Band, die er extra für die Seriezusammengestellt hat.Weitere Themen und Termine der Reihe - Ausstrahlung immer Mittwoch,20.15 Uhr1. Mai: Bin ich, was ich leiste?8. Mai: Mein Leben - Sinn und Unsinn?15. Mai: Wer bin ich? Wo kommen wir her?22. Mai: Warum sind die anderen nur so kompliziert?29: Mai: Was hält mich, wenn ich leide?5. Juni: Wohin mit meiner Angst?12. Juni: Ich lebe - und wozu nochmal?Erstausstrahlung: 24. April 2019, 20.15 UhrSendedauer: 60 MinutenOnline abrufbar: https://bibeltv.de/mediathekWeiterführender Link:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender BibelTV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamteSpektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); inDeutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel,DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TVApp. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholischeund evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.deFür Rückfragen:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell