Die Antwort von Walmart auf den eintägigen Versand von Amazon

Nachdem Amazon (WKN:906866) während seiner Telefonkonferenz zum ersten Quartal im vergangenen Monat Pläne angekündigt hatte, seine zweitägige Prime-Lieferung zu einer eintägigen Lieferung „weiterzuentwickeln“, war es nur eine Frage der Zeit, bis die großen Konkurrenten im lokalen Handel sich der Herausforderung stellten. Walmart (WKN:860853) verriet sogar, dass das Unternehmen an etwas arbeiten würde, um sich zu behaupten.

Nicht einmal drei Wochen nach der Ankündigung von Amazon enthüllte Walmart am Dienstag seine Pläne, eine „kostenlose“ Lieferung am nächsten Tag für eine Auswahl von Artikeln anzubieten. Das Programm beginnt sofort in Phoenix und Las Vegas und wird bald auch in Südkalifornien folgen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bis zum Jahresende 75 % der US-Bevölkerung abdecken wird, darunter 40 der 50 größten Städte des Landes. Die Kunden können aus bis zu 220.000 Artikeln, die innerhalb eines Tages geliefert werden können, auswählen.

Der Schritt ist notwendig für Walmart, um mit Amazon mitzuhalten, aber er zeigt auch, wie weit das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz zurückliegt. Erfahre hier, was die Investoren über den „NextDay“-Service von Walmart wissen müssen.

So funktioniert NextDay

Walmart fügt einen speziellen NextDay-Bereich auf seiner Website hinzu, der Onlinekäufern die Auswahl der Artikel zeigt, die für den Versand am nächsten Tag verfügbar sind. Sofern die Kunden hiervon Artikel im Wert von mindestens 35 US-Dollar in ihren Warenkorb legen – und zwar nur diese Artikel –, erhalten sie ihre Lieferung am nächsten Tag.

Hinter den Kulissen beschafft Walmart Waren aus Fulfillment-Centern, die den Käufern am nächsten sind. Daher wird jemand in Phoenix eine andere Produktverfügbarkeit sehen als beispielsweise jemand in Las Vegas. Walmart erklärte, dass der Artikelversand von einem einzigen nahe gelegenen Fulfillment-Center aus nicht nur die Lieferung von Bestellungen am nächsten Tag ermögliche, sondern auch die Versandkosten senke.

Walmart bietet derzeit kostenlosen zweitägigen Versand für einige Millionen Artikel an. Teilweise muss Walmart allerdings Aufträge aus mehreren Lagern zusammenstellen, was kostenintensiv ist. Walmart opfert heute einen gewissen Spielraum, um mit Amazon konkurrenzfähig zu bleiben – ein sehr Jeff-Bezos-ähnlicher Zug.

Walmart schließt sich damit anderen Konkurrenten im stationären Handel an

Das NextDay-Programm von Walmart klingt viel mehr nach dem ReStock-Programm von Target (WKN:856243) als nach Amazons Ambitionen, Prime-Lieferungen am nächsten Tag zu garantieren. Target ReStock bietet 35.000 Artikel für die Lieferung am nächsten Tag mit ähnlichen Einschränkungen wie Walmarts NextDay. Es ist kostenlos für Target-RedCard-Kredit- oder -Debitkarteninhaber (wobei keine Gebühren anfallen), oder kostet 2,99 US-Dollar pro Lieferung für diejenigen ohne RedCard. Das Unternehmen hat den Service vor einem Jahr landesweit ausgebaut.

Der Service von Walmart wird eine breitere Auswahl bieten, aber die beiden Angebote sind immer noch weitgehend auf das Alltagsleben beschränkt. Keines von beiden soll ein Ersatz für einen Gang zum Laden sein bei vielen Artikeln, die man normalerweise sporadischer kaufen würde.

Immer noch weit hinter Amazon

Das Bestreben von Walmart, bis zum Jahresende eine kostenlose Zustellung von mehr als 200.000 Artikeln am nächsten Tag an 75 % der Bevölkerung anzubieten, ist eine große Leistung und ein notwendiger Schritt, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten.

Aber Amazon ist bereits heute in der Lage, einen Tagesversand mit Dutzenden von Millionen von Artikeln an mehr als 70 % der USA anzubieten. Diese Zahl wächst rasant, da das Unternehmen in zusätzliche Erfüllungskapazitäten und Lieferoperationen investiert. Es sind die letzten etwa 20 %, die am schwersten zu erreichen sind.

Darüber hinaus bietet Amazon in mehr als 50 Städten auf der ganzen Welt die Prime-Now-Lieferung für den täglichen Bedarf an. Der Service bietet eine kostenlose Lieferung am selben Tag für Zehntausende von Artikeln. Nach dem Kauf von Whole Foods integrierte Amazon die Lieferung von Lebensmitteln in das Prime-Now-Programm und erweiterte es auf Dutzende weiterer Städte. Walmart bietet ebenso ein tagesgleiches Lieferprogramm für Lebensmittel an, jedoch gegen Aufpreis.

Walmart wird Amazon in naher Zukunft nicht mehr einholen. Amazon investiert allein in diesem Quartal 800 Mio. US-Dollar zusätzlich in Fulfillment- und Logistikkapazitäten. Der NextDay-Plan des Einzelhändlers stellt ihn lediglich auf die gleiche Stufe wie andere führende Big-Box-Einzelhändler.

Amazon erwartet, dass die schnelleren Versandgeschwindigkeiten des Unternehmens Umsätze von stationären Wettbewerbern stehlen werden, indem sie die Anzahl der Artikel erhöhen, die die Käufer online kaufen wollen. Als größter stationärer Einzelhändler der Welt muss Walmart sein Bestes tun, um mit Amazon Schritt zu halten, denn Walmart hat am meisten zu verlieren.

