Antrag auf Kindergeld bei der Familienkasse ist kostenlos // BA-Presseinfo Nr. 07

Nürnberg (ots) - In letzter Zeit gehen bei den regionalen Familienkassen wiederverstärkt Kindergeld-Anträge über kostenpflichtige kommerzielle Internetanbieterein. Gegen Zahlung eines Entgelts bieten diese die Abwicklung vonKindergeldanträgen an. Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA)distanziert sich klar von diesen Anbietern. Karsten Bunk, Leiter derFamilienkasse der BA: "Wir können Berechtigten auch weiterhin nur raten, einenAntrag auf Kindergeld immer direkt bei uns zu stellen. Wir garantieren einerasche, rechtssichere Bearbeitung und auch den Schutz dieser persönlichenDaten."Alle aktuellen Informationen, Antragsformulare und Nachweisvordrucke derFamilienkasse sind kostenlos verfügbar. Das Online-Angebot der Familienkassebietet zudem Kindergeldberechtigten die Möglichkeit, Veränderungen in ihrenWohn- und Lebensverhältnissen bequem sowie rund um die Uhr direkt überwww.familienkasse.de mitzuteilen. Der Service der Familienkasse ist auchtelefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr unter derService-Rufnummer 0800 4 5555 30 (gebührenfrei) erreichbar.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.