Antrag der Grünen zum Familienrecht greift zu kurz / Väterverbände fordern grundsätzliche Änderungen für Trennungsfamilien

Berlin (ots) - "Der aktuelle Antrag der Grünen an den Bundestagdokumentiert den großen Reformbedarf im deutschen Familienrecht",bestätigt Gerd Riedmeier, Sprecher der Interessengemeinschaft Jungen,Männer und Väter (IG-JMV) und ergänzt: "Die Grünen kritisieren zurecht den von der Bundesregierung zu verantwortenden Zeitverzug imProzess zur Neugestaltung des Familienrechts."Inhaltlich gehen der IG-JMV die Reformvorschläge der Grünen jedochnicht weit genug. Die Grünen wollen zukünftig auf verpflichtendeFortbildungen für Familienrichter vertrauen. "Das wird nichtreichen", kritisiert die IG-JMV. Nötig sei eine grundsätzlicheNeuausrichtung des Rechts für Nachtrennungsfamilien. Dabei habe derGrundsatz von Gleichbehandlung für Mütter und Väter zu gelten. "DerAnsatz aus den 50er Jahren 'Einer betreut - Einer bezahlt' ist nichtmehr zeitgemäß", so Riedmeier. § 1606 (3) BGB, der das Residenzmodellnahezu zwingend vorschreibt, müsse zeitgemäß angepasst werden.Vielfach delegieren Familienrichter heute Einschätzungen undStellungnahmen an Jugendämter und Gutachter. Das bedeutet, dieBeschlussfassung liegt nicht mehr beim Gericht, sie wird faktischdurch Dritte vorgenommen. Mit diesen Beschlussfassungen werdenGewinner-Eltern und Verlierer-Eltern produziert. Der "gute"Elternteil erhält die Kinder und die finanziellen Transferleistungen,der andere, der "schlechte" Elternteil, wird zum Zahl- undBesuchs-Elternteil degradiert. Diese Praxis sei letztendlichverfassungswidrig, so die IG-JMV.Besonders bedauerlich sieht die IG-JMV die Tatsache, dass 40 % derKinder in Nachtrennungsfamilien vollständigen Kontaktabbruch zu einemElternteil erleiden, meist zu ihren Vätern. Die zuständigenBundesministerien der Justiz und für Familie versagen bei diesemThema, kritisiert die IG. Um dieses Phänomen einzudämmen, reichtenverpflichtende Richterfortbildungen nicht aus, es müsse an derVorrangstellung des Residenzmodells gearbeitet werden.Die IG fordert zeitgemäße Lösungen, etwa die Möglichkeit,Trennungskinder grundsätzlich in zwei Haushalten anmelden und diestaatlichen Zuwendungen proportional auf beide Haushalte verteilen zukönnen. Auch der Wegzug eines Elternteils mit den Kindern nachaußerhalb des Schulbezirks ist mit dem Verlust des Sorgerechts zusanktionieren, wie in vielen westlichen Ländern üblich.Skeptisch erwartet die IG-JMV den für den Herbst 2019angekündigten Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium. "Auchdieser Entwurf greift zu kurz", kritisiert die IG-JMV. Das BMJV hatteseit 2017 lediglich Juristen in seine Arbeitskreise geladen.Betroffene und ihre Verbände wurden nicht gehört. Die IG-JMV fordertdie Einrichtung eines interministeriellen Runden Tisches mitBeteiligung der Väter zur überfälligen Anhörung ihrer Wünsche.Die IG-JMV ist mit ihrem Sprecher als Sachverständiger zurAnhörung des Rechtsausschusses des Bundestages zum Antrag der Grünenam 25.09.2019 geladen.Link zur Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages:http://ots.de/oc6fW5Link zur Stellungnahme der IG-JMV zur Anhörung im Rechtsausschuss:http://ots.de/2fxxHH