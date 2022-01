Antonia Dautz verstärkt die Geschäftsstelle der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG e.V.)

Berlin (ots) -Antonia Dautz verstärkt seit Januar 2022 als Referentin die DPRG-Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Zusammen mit Thomas Scharfstädt leitet sie künftig die Zentrale des Berufsverbandes für Kommunikationsprofis."Unser Berufsverband hat in den beiden letzten Jahren durch die Digitalisierung seiner Veranstaltungsangebote einen positiven Schub erfahren. Diesen wollen wir nutzen. Wir werden 2022 neue digitale wie auch persönliche Begegnungs- und Veranstaltungsformate für mehr Wissensaustausch und berufliche Vernetzung entwickeln," so DPRG-Präsident Norbert Minwegen. "Mit Antonia Dautz konnten wir eine Mitarbeiterin gewinnen, die aus ihren bisherigen Tätigkeiten heraus große Erfahrungen auf diesem Gebiet mitbringt. Wir haben 2022 gemeinsam mit dem neuen Team und dem Ehrenamt viel vor!"Antonia Dautz ist Sozial- und Geisteswissenschaftlerin, verantwortete in den letzten zehn Jahren hauptsächlich im Rahmen von Projektarbeit im Kultur- und Verbandsbereich, die interne sowie externe Kommunikation. Zudem ist sie langjähriges Mitglied in der DPRG. Antonia Dautz arbeitete bis Dezember 2021 bei der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ. Als Projektreferentin konzipierte sie erstmalig Europas größten Kinder- und Jugendhilfegipfel (17. DJHT) rein digital. Die Großveranstaltung fand vom 18. bis 20. Mai 2021 im virtuellen Raum statt und war mit insgesamt 37.000 Besucher*innen erfolgreich wie nie zuvor.(Ein Foto senden wir Ihnen auf Wunsch per E-Mail)Pressekontakt:DPRG e.V. BundesgeschäftsstelleFranklinstr.2710587 BerlinT +49 (0)30 12088 6460presse@dprg.dewww.dprg.deOriginal-Content von: DPRG e.V., übermittelt durch news aktuell