Anton Oilfield Services -Hong Kong: Man muss es einfach mal gesagt haben

Anton Oilfield Services -Hong Kong weist am 17.10.2019, 15:52 Uhr einen Kurs von 0.76 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt.

Anton Oilfield Services -Hong Kong haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,31 und liegt mit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 63,55. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Anton Oilfield Services -Hong Kong auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Anton Oilfield Services -Hong Kong. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Anton Oilfield Services -Hong Kong daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Anton Oilfield Services -Hong Kong von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Anton Oilfield Services -Hong Kong niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,74 Prozentpunkte (1,47 % gegenüber 5,21 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".