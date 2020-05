Anton Oilfield Services -Hong Kong: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Anton Oilfield Services -Hong Kong weist am 22.05.2020, 02:23 Uhr einen Kurs von 0.465 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Anton Oilfield Services -Hong Kong auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Anton Oilfield Services -Hong Kong in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Anton Oilfield Services -Hong Kong haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Anton Oilfield Services -Hong Kong bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,82 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 55,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Anton Oilfield Services -Hong Kong auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Anton Oilfield Services -Hong Kong niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,17 Prozentpunkte (2,34 % gegenüber 5,51 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".