AntofagastaDas gibt’s ja gar nicht, ?

An der Heimatbörse London notiert Antofagasta per 27.04.2020, 19:38 Uhr bei 764.67 GBP. Antofagasta zählt zum Segment "Materialien".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Antofagasta auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,5 Prozent und liegt damit 0,8 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,7). Die Antofagasta-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Antofagasta-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 6 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Antofagasta aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 4 Hold, 4 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 755,83 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -1,94 Prozent erzielen, da sie derzeit 770,8 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Antofagasta. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.