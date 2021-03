Antlitz wird ab April VW-Finanzchef - Rittersberger übernimmt bei Audi

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Arno Antlitz wird bereits ab Anfang April die Nachfolge von Volkswagen -Finanzchef Frank Witter antreten.



Witters Vertrag laufe wie geplant auf eigenen Wunsch Ende Juni aus, bis dahin stehe er beratend zur Verfügung, teilte der Dax -Konzern am Montag in Wolfsburg mit. Antlitz steht seit Dezember als Nachfolger fest, er war früher bereits Finanzchef bei der Kernmarke VW Pkw und leitet derzeit das Finanzressort bei der Ingolstädter VW-Tochter Audi. "Er wird seinen Teil dazu beitragen, den Volkswagen Konzern weiterhin wetterfest durch die Transformation zu steuern", sagte VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Witter ist seit 1992 in verschiedenen Funktionen im Unternehmen.

VW-Chef Herbert Diess hatte sich gegen die Bedenken der Arbeitnehmerseite mit dem Wunsch durchgesetzt, Antlitz zurück nach Wolfsburg zu holen und ihn zum Konzernfinanzchef zu machen. Bei Audi wird als Nachfolger Jürgen Rittersberger zum Vorstand für Finanzen und Recht berufen. Er leitete seit September 2018 im VW-Konzern das Generalsekretariat und die Konzernstrategie./men/stk